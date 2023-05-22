Что нельзя одевать 24 мая, чтобы весь год проблем не иметь: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 24 мая. Важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать в этот день.

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Что нельзя делать 24 мая и приметы / Коллаж Главред, фото pixabay

24 мая церковь почитает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народном календаре отмечается праздник Мокий Мокрый.

24 мая в народе называли Мокий Мокрый. Дело в том, что именно этот день подсказывал нашим предкам, какой будет погода предстоящим летом. И если на Мокий шел дождь, старались выйти на улице и намокнуть.

Верили, что дождь в этот день обладает особой силой – дает здоровье и красоту.

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Принято было 24 мая следить за порядком в доме. Верили, что чистота в доме сулит порядок в жизни и защиту от неприятностей.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя 24 мая носить одежду черного цвета, особенно если у вас запланировано важное мероприятие. В противном случае, все пойдет не по плану и обернется неудачей. Нельзя 24 мая незамужним девушкам подметать пол. Верили, так будущая невеста может "вымести" жениха из своей жизни, и еще долгое время оставаться без пары Нельзя 24 мая работать с землей. Верили, что урожай будет плохим. Нельзя 24 мая отправляться за покупками, иначе это повлечет за собой крупные незапланированные траты, а приобретенное быстро придет в негодность.

Приметы на 24 мая

Если дождь на Мокия, то ждать ненастное лето.

Если на восходе солнце багровое, то летом ждать лесных пожаров.

Если туман 24 мая, то ждать частые дожди.

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