Что никогда нельзя делать 17 мая, чтобы не обрезать свое богатство: приметы

Что нельзя делать 17 мая и как привлечь большую удачу. Все важные приметы 17 мая и запреты дня.

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Что нельзя делать 17 мая / pixabay

17 мая церковь почитает память святой мученицы Пелагеи Тарсийской, которую зовут также Пелагеей Заступницей.

Пелагея считается заступницей женщин, поэтому считалось правильным в этот день адресовать ей свои молитвы с любыми прошениями.

В этот день мужчинам было запрещено ругаться на женщин, а взять на себя все заботы.

видео дня

Принято было 17 мая заниматься рассадой. Чтобы защитить себя от бед и неудач, стоит перебрать и выбросить всю ненужную обувь.

Что нельзя делать 17 мая

Нельзя 17 мая играть с огнем. Нельзя 17 мая брать в руки острые предметы, включая булавки и иголки. Нельзя 17 мая шить и заниматься рукоделием. Нельзя 17 мая стричь ногти и волосы. Верили, что можно обрезать свое богатство. Нельзя 17 мая отказывать в помощи.

Приметы на 17 мая

Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода.

Если много майских жуков, то к засухе.

Если зацвела калина, то можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.

Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят, то будет сильный ветер.

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