Что нужно съесть 17 апреля, чтобы уберечь себя от болезней - приметы

Что нельзя делать 17 апреля. Важные приметы и запреты, которые принесут достаток.

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Что нельзя делать 17 апреля / фото: pixabay

17 апреля церковь почитает память священномученика Симеона, епископа Персидского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он был епископом во время правления царя Сапора. В те времена христиане подвергались жестким гонениям.

Император приказал задержать Симеона и обвинил его в разжигании вражды между греками и персами. Епископу предложили отречься от веры и стать язычником, но он отказался и стоял на своем. Симеона бросили в темницу и казнили вместе с другими христианами.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 17 апреля.

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Что можно делать 17 апреля

В этот день нужно заняться ульями. Перед этим стоит провести специальный ритуал: на стол стоит поставить хлеб и соль, стаканы воды и зажечь свечу. С этой свечой нужно обойти все ульи и окропить их святой водой.

В этот день нужно съесть хотя бы одну ложку меда. Предки верили, что это поможет получить крепкой здоровье, благополучие и достаток.

Что нельзя делать 17 апреля

1. Нельзя 17 апреля никому рассказывать плохой сон, если он приснился в эту ночь. Считается, что в таком случае все сбудется.

2. Нельзя 17 апреля любоваться своим отражением в зеркале. Предки верили, что женщины после этого утратят красоту, а мужчины получат неприятности.

3. Нельзя 17 апреля вечером покупать или печь хлеб. Считается, что это навлечет болезни.

Приметы 17 апреля

Если этим утром дождь, то день будет ясным и солнечным.

Если в этот день пчелы летают лениво, то меда будет мало.

Если в этот день пчелы не вылетают из ульев, то погода будет жаркой.

Если в этот день на вишню садятся пчелы, то плодовые деревья будут иметь большой урожай.

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