Что нужно съесть 17 апреля, чтобы уберечь себя от болезней - приметы

17 апреля церковь почитает память священномученика Симеона, епископа Персидского. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он был епископом во время правления царя Сапора. В те времена христиане подвергались жестким гонениям.
Император приказал задержать Симеона и обвинил его в разжигании вражды между греками и персами. Епископу предложили отречься от веры и стать язычником, но он отказался и стоял на своем. Симеона бросили в темницу и казнили вместе с другими христианами.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 17 апреля.
Что можно делать 17 апреля
- В этот день нужно заняться ульями. Перед этим стоит провести специальный ритуал: на стол стоит поставить хлеб и соль, стаканы воды и зажечь свечу. С этой свечой нужно обойти все ульи и окропить их святой водой.
- В этот день нужно съесть хотя бы одну ложку меда. Предки верили, что это поможет получить крепкой здоровье, благополучие и достаток.
Что нельзя делать 17 апреля
1. Нельзя 17 апреля никому рассказывать плохой сон, если он приснился в эту ночь. Считается, что в таком случае все сбудется.
2. Нельзя 17 апреля любоваться своим отражением в зеркале. Предки верили, что женщины после этого утратят красоту, а мужчины получат неприятности.
3. Нельзя 17 апреля вечером покупать или печь хлеб. Считается, что это навлечет болезни.
Приметы 17 апреля
- Если этим утром дождь, то день будет ясным и солнечным.
- Если в этот день пчелы летают лениво, то меда будет мало.
- Если в этот день пчелы не вылетают из ульев, то погода будет жаркой.
- Если в этот день на вишню садятся пчелы, то плодовые деревья будут иметь большой урожай.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Повлияет на войну и судьбу: какими будут последствия соединений планет в апреле
- Мощная молитва за украинского воина: какие слова защитят ВСУ от врага
- Украина победит в войне: сильные молитвы за мир
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред