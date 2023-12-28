Что сделать 29 декабря, чтобы семья была здорова весь год: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 29 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей и беды.

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Что нельзя делать 29 декабря / фото: pexels

29 декабря церковь почитает память Вифлеемских младенцев. Речь идет о мальчиках меньше двух лет, которые родились в период, что и Исус Христос. Царь Ирод узнал о рождении Христа и приказал волхвам найти его. Волхвы увидели звезду, означавшую приход нового царя, и пошли искать его в Иудее.

Волхвы встретились с младенцами, но не вернулись к царю. Тогда он приказал убить всех детей в Вифлееме возрастом до двух лет. Из-за этого погибли 14 тысяч детей. Однако Иисуса убить не удалось, так как он находился с Девой Марией в Египте. За содеянное Бог наказал царя страшной болезнью. Дети считаются первыми мучениками за Христа, хоть и не знали о нем.

Что можно делать 29 декабря

В этот день можно проводить время за посиделками. Тогда весь год семья будет здоровой и счастливой.

В этот день женщинам стоит пойти в церковь. Там нужно помолиться о здоровье своих детей.

Что нельзя делать 29 декабря

1. Нельзя 29 декабря выходить из дома. Предки верили, что на человека может напасть нечисть.

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2. Нельзя 29 декабря браться за трудные дела. Вы рискуете остаться у разбитого корыта.

3. Нельзя 29 декабря желать здоровья и счастья. Предки верили, что все может произойти наоборот.

4. Нельзя 29 декабря жаловаться на судьбу. Из-за этого проблемы могут затянуться надолго.

Приметы 29 декабря

Если тучи плывут низко, то будет стужа.

Если ночью мерцают звезды, то будет мороз.

Если на небе нет облаков и дует северный ветер, то скоро наступят холода.

Если в этот день метель, то день будет пасмурным.

Если в этот день теплая погода, то весна придет рано и также будет теплой.

Если лошади спят стоя, то будет мороз.

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