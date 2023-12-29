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От кого нельзя принимать подарки 30 декабря: это навлечет серьезную беду

Ангелина Подвысоцкая
29 декабря 2023, 14:46
Что нельзя делать 30 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут от проблем.
приметы
Что нельзя делать 30 декабря / фото: pexels

30 декабря церковь почитает память мученицы Анисьи Солунской. Она жила в ІІІ веке в Греции. Девушка родилась в зажиточной семье. Она вела благочестивую жизнь. Когда ее родители умерли, то девушка отдала все богатство бедным и посвятила себя служению Богу.

Девушка часто ходила в храмы, молилась о всех людях. Однажды римский солдат остановил ее и потребовал принести жертву языческим богам. Девушка отказалась и сказала, что верит только в Иисуса Христа. Солдат после этого ударил мечом по шее девушки. В то же время в солдата ударила молния и убила его.

Что можно делать 30 декабря

  • В этот день можно резать свиней и гусей. Люди готовились к Маланке.
  • Предки верили, что если ребенок родился в этот день, то он будет счастлив.
  • В этот день нужно выйти на перекресток и прокричать имя человека, у которого есть проблемы с желудком. Предки верили, что после этого человек вылечится.

Что нельзя делать 30 декабря

1. Нельзя 30 декабря солить блюда. Предки так делали, чтобы не навлечь на себя болезни.

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2. Нельзя 30 декабря иметь дела с деньгами, иначе могут появиться проблемы с финансами.

3. Нельзя 30 декабря шить и вязать. Это может привести несчастье.

4. Нельзя 30 декабря принимать подарки от малознакомых людей. С ними вам могут перейти чужие проблемы.

Приметы 30 декабря

  • Если в этот день ясная погода, то будет потепление.
  • Если дует южный ветер, то следующий год будет урожайным.
  • Если в этот день громко чирикают воробьи, то будет оттепель.
  • Если в этот день пошел снег, то лето будет пасмурным.

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