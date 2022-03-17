Должны быть у каждого в доме: эти растения помогут снять стресс и тревогу

Растения в доме / ua.depositphotos.com

Во время войны в Украине каждый из нас испытывает стресс и сильную тревогу. Как говорят эксперты, некоторые растения способны принести удачу и справиться со стрессом.

Ваше эмоциональное состояние будет моментально улучшено, если эти 5 растений купить в дом.

Лимонное дерево в доме способно впитывать в себя всю плохую энергетику. Запах лимонного дерева помогает здоровью, успокаивает нервную систему. Если в доме есть дерево лимона, то всегда будет хорошее настроение и удача.

Мята уникальное растение, которое способно снять стресс и улучшить настроение. Один листок мяты способен быстро успокоить и наладить сон.

Цветки жасмина в доме помогают справиться с тревогой и стрессом.

Лаванда должна быть в каждом доме. Это невероятное чудо растение, которое помогает с тревожностью и усталостью. Лаванду можно носить с собой в маленьком мешочке. По словам экспертов, она принесет удачу владельцу и будет оберегом.

Пальма или драцена снимает головную боль и повышает настроение. Удивительное растение впитывает в себя весь негатив.

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