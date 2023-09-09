Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

Что нельзя делать 11 сентября. Приметы и строгие запреты уберегут от бед и болезней.
11 сентября церковь отмечает праздник Усекнования главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Евангелисты Матфей и Марк писали о разных событиях. Святого Иоанна Крестителя заточили в темницу за то, что он представил правителя Галиле в неблаговидном обличии: тот ушел от жены и жил с сестрой брата Филиппа.
Что можно делать 11 сентября
- В этот день нужно сходить в церковь. Верующие просили у Бога физическую и духовную силу.
- 11 сентября нужно держать строгий пост. Предки добавляли в еду лишь растительное масло и верили, что сильная энергетика праздника поможет замолить грехи и осуществить любое желание.
- Если одинокие люди сходят в храм и побывают на служении, то они обязательно встретят вторую половинку. Так верили предки.
- В этот день нужно молиться пророку. Особенно, если вас мучают головные боли. Предки верили, что в этот день он может исцелить от недугов.
Что нельзя делать 11 сентября
1. Нельзя 11 сентября пить спиртные напитки. В этот день держали пост, так как скорбили по Предтече Иоану.
2. Нельзя 11 сентября есть красные фрукты и овощи. Так, например, сок помидора и арбуза выглядит как кровь пророка.
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3. Нельзя 11 сентября петь и танцевать. Считается, что именно танец Саломеи послужил гибели Крестителя Иоанна. Танцами вы можете привлечь серьезные беды в жизнь другого человека.
Приметы 11 сентября
- Если журавли летят на юг, то зима будет ранней.
- Если раздался гром, то осень будет теплой.
- Если скворцы не полетели на юг, то скоро будет "бабье лето".
- Если появились грачи, то наступит долгая солнечная погода.
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