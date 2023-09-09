Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

Что нельзя делать 11 сентября. Приметы и строгие запреты уберегут от бед и болезней.

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Что нельзя делать 11 сентября / фото: pexels

11 сентября церковь отмечает праздник Усекнования главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Евангелисты Матфей и Марк писали о разных событиях. Святого Иоанна Крестителя заточили в темницу за то, что он представил правителя Галиле в неблаговидном обличии: тот ушел от жены и жил с сестрой брата Филиппа.

Что можно делать 11 сентября

В этот день нужно сходить в церковь. Верующие просили у Бога физическую и духовную силу.

11 сентября нужно держать строгий пост. Предки добавляли в еду лишь растительное масло и верили, что сильная энергетика праздника поможет замолить грехи и осуществить любое желание.

Если одинокие люди сходят в храм и побывают на служении, то они обязательно встретят вторую половинку. Так верили предки.

В этот день нужно молиться пророку. Особенно, если вас мучают головные боли. Предки верили, что в этот день он может исцелить от недугов.

Что нельзя делать 11 сентября

1. Нельзя 11 сентября пить спиртные напитки. В этот день держали пост, так как скорбили по Предтече Иоану.

2. Нельзя 11 сентября есть красные фрукты и овощи. Так, например, сок помидора и арбуза выглядит как кровь пророка.

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3. Нельзя 11 сентября петь и танцевать. Считается, что именно танец Саломеи послужил гибели Крестителя Иоанна. Танцами вы можете привлечь серьезные беды в жизнь другого человека.

Приметы 11 сентября

Если журавли летят на юг, то зима будет ранней.

Если раздался гром, то осень будет теплой.

Если скворцы не полетели на юг, то скоро будет "бабье лето".

Если появились грачи, то наступит долгая солнечная погода.

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