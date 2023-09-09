УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
9 сентября 2023, 15:56 обновлено 9 сентября, 16:11
19
Что нельзя делать 11 сентября. Приметы и строгие запреты уберегут от бед и болезней.
погода, приметы
Что нельзя делать 11 сентября / фото: pexels

11 сентября церковь отмечает праздник Усекнования главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Евангелисты Матфей и Марк писали о разных событиях. Святого Иоанна Крестителя заточили в темницу за то, что он представил правителя Галиле в неблаговидном обличии: тот ушел от жены и жил с сестрой брата Филиппа.

Что можно делать 11 сентября

  • В этот день нужно сходить в церковь. Верующие просили у Бога физическую и духовную силу.
  • 11 сентября нужно держать строгий пост. Предки добавляли в еду лишь растительное масло и верили, что сильная энергетика праздника поможет замолить грехи и осуществить любое желание.
  • Если одинокие люди сходят в храм и побывают на служении, то они обязательно встретят вторую половинку. Так верили предки.
  • В этот день нужно молиться пророку. Особенно, если вас мучают головные боли. Предки верили, что в этот день он может исцелить от недугов.

Что нельзя делать 11 сентября

1. Нельзя 11 сентября пить спиртные напитки. В этот день держали пост, так как скорбили по Предтече Иоану.

2. Нельзя 11 сентября есть красные фрукты и овощи. Так, например, сок помидора и арбуза выглядит как кровь пророка.

видео дня

3. Нельзя 11 сентября петь и танцевать. Считается, что именно танец Саломеи послужил гибели Крестителя Иоанна. Танцами вы можете привлечь серьезные беды в жизнь другого человека.

Приметы 11 сентября

  • Если журавли летят на юг, то зима будет ранней.
  • Если раздался гром, то осень будет теплой.
  • Если скворцы не полетели на юг, то скоро будет "бабье лето".
  • Если появились грачи, то наступит долгая солнечная погода.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФ

СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФ

14:57 Украина
Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

13:51 Украина
"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

12:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:17

Кристину Соловий захейтили за платье, которое показало "всё"

16:11

ВСУ ловко работают по озадаченным оккупантам: в ОК "Юг" раскрыли подробности

16:06

Психолог Наталья Холоденко рассказала, что такое судьба и есть ли она вообще

15:56

Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

15:51

"Вторая армия мира" сгорела: эксперт назвал последнюю надежду диктатора ПутинаВидео

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
15:50

"Было очень больно": Камалия в слезах отдала детей мужуВидео

15:18

Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября: Рыбам – ясность, Овну - эгоизм

14:57

СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФВидео

14:50

В Марокко из-за землетрясения погибли более 600 человек: МИД ищет украинцев

Реклама
14:45

Как на украинском назвать мужчину-балерину: Авраменко расставил все точки над "і"

14:43

Волкер назвал два условия для старта переговоров Украины и РФ

14:10

"Критика неоправдана": Волкер похвалил контрнаступление ВСУ

14:00

Гороскоп Таро на неделю 11-17 сентября: Овну – достижения, Раку - наслаждение

13:51

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

13:37

Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд

13:32

Непригодные к военной службе украинцы будут проходить ВЛК каждый год: юрист раскрыл детали

13:06

Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат

13:02

Церковный праздник 10 сентября: что нельзя делать на преподобного Моисея Мурина

12:57

Тину Кароль подловили за нежностями с мужчиной на улице

12:37

Ты должен знать их: съедобные грибы, которые найдутся в любом лесу (фото)

Реклама
12:26

Гороскоп на завтра 10 сентября 2023: Рыбам – ссора, Овнам - творчество

12:21

"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

12:08

Зерновая сделка: Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ — Bloomberg

11:57

В ГУР отреагировали на то, мог ли Илон Маск помешать атаке Украины на флот РФ

11:34

Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

11:14

РФ стягивает к Работино новые подразделения, чтобы остановить ВСУ - разведка Британии

10:56

"Границы 1991 года": эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году

10:46

Над Донецком летал огромный флаг Украины: кто устроил патриотическую акциюВидео

10:27

Раввины мира выступили против приравнивания ситуации в Карабахе с Холокостом

09:59

В Кривом Роге выросло число пострадавших из-за удара российским "Искандером"

09:49

Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление

09:42

Ракетный удар по Сумам: в больнице умерла одна из пострадавших

09:15

Нашли в водоеме со связанными руками: в Украине погиб британец Джордан Чедвик

08:46

Без морщин: 4 простейших совета по уходу за собой, которые замедлят старение кожи

08:40

Оккупанты "прячутся" под землю: в ISW раскрыли об изменениях тактики армии РФ

08:23

Встреча Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку - Financial Times

07:40

Два бабьих лета и отмена зимы: астролог составил прогноз погоды на осень-2023Видео

07:33

США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине - ABC News

06:25

РФ оказалась в положении волка из басни Крылова "Волк на псарне"мнение

05:30

Как превратиться в блондинку без вреда для волос: эта техника творит чудеса

Реклама
04:00

В Госдуму РФ внесли немыслимый законопроект: Сотник раскрыл поразительные подробностиВидео

02:40

"Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапноВидео

02:05

Можно ли кушать каждый день сало: неожиданный ответ просто убьет наповал

08 сентября, пятница
23:54

Стало известно очень необычное имя сына Рианны

23:46

"Решение принято": в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

23:34

Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

23:00

Точная копия: дочь Заворотнюк поделилась фото, где её не отличить от мамы

22:39

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:36

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:31

"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять