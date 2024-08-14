Из-за этих вещей начнется "черная полоса": строгие приметы 15 августа

15 августа церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, это является одним из двенадцати важнейших праздников в православном церковном календаре. Он символизирует окончание земной жизни Девы Марии и её воскресение на небесах вместе с Иисусом Христом. Апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей и похоронить её.
Что можно делать 15 августа
- В этот день нужно освящать мед, орехи, фрукты и воду. Ими нужно накормить своих близких. Считается, что если съесть такие продукты, то они принесут здоровье и исцелят от болезней.
- В этот день можно отмечать окончание сенокоса. В селах устраивали большие гуляния. На пиру подыскивали себе пару.
- В этот день можно плести Степаном венок из полевых цветов и душистых трав. Предки верили, что это станет мощным оберегом от нечисти. Его нужно поставить под иконой для защиты жилья.
Что нельзя делать 15 августа
1. Нельзя 15 августа работать в земле с острыми предметами. Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
2. Нельзя 15 августа носить грязную и неопрятную одежду. Иначе в вашу жизнь ворвутся неприятности и проблемы с деньгами.
3. Нельзя 15 августа хвастаться. Иначе вы потеряете нажитое.
4. Нельзя 15 августа обижать животных. Если нарушить запрет, то ваша судьба испортится.
Приметы 15 августа
- Если в этот день на небе бледные звезды, то погода будет сухой.
- Если в этот день на водоеме нет волн, то зима будет без метелей.
- Если в этот день лягушки громко квакают, то погода будет дождливой.
- Если в этот день в воздухе летает много паутины, то будет дождь.
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