Как правильно отдавать долги: 3 железных правила финансового успеха

Знание того, какие дни являются неблагоприятными для возвращения долга, могут уберечь от пожизненной долговой ямы.

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В какие дни нельзя отдавать долги - приметы про деньги / коллаж: Главред, фото: pexels.com

В народных поверьях существует множество примет о том, как правильно отдавать долги - брать крупными купюрами, а отдавать - мелкими, не занимать денег вечером и не касаться рук того, кто вам их дает, возвращать больше необходимой суммы, и попросить сдачу, чтобы не растерять свою финансовую удачу.

Кстати, чтобы привлечь ее, читайте нашу статью: "Притянет большие деньги": где в доме лучше поставить денежное дерево.

Стоит помнить, что возврат долга не во все дни избавляет от финансовых оков. Главред расскажет, в какие дни нельзя отдавать долги, чтобы остаться при своих богатствах и не стать вечным узником кредитов.

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Когда нельзя отдавать долг?

1. Особенные лунные дни

Астрологи имеют свой взгляд на то, когда нельзя отдавать долги. К примеру, считается, что возвращать деньги в 1, 6, 11, 15 и 23 лунные дни категорически запрещено - так вы "подарите" частичку своей финансовой удачи тому, у кого занимали деньги.

2. Церковные праздники

Священнослужители к различным приметам относятся скептически, полагаясь лишь на слово Божье. Тем не менее большие праздники также предполагают ряд запретов, которых придерживаются все. Среди них и запрет на любые денежные операции (в том числе и возвращение долгов) в важные церковные даты.

3. Правильные дни недели

Если судьба вечного должника вас не прельщает, стоит запомнить, что рассчитываться по счетам не стоит в понедельник (скоро снова окажетесь в должниках), пятницу (вместе с деньгами обменяетесь негативной энергией) и воскресенье, особенно если на эти даты выпадают церковные праздники. "Нейтральными" считаются вторник и суббота - в эти дни вернуть долг можно в случае крайней необходимости. Например, если поджимают сроки.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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