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Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делать

Мария Тупик
30 мая 2023, 22:56 обновлено 30 мая, 22:59
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Что нельзя делать 1 июня. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.
лето, приметы на 1 июня
Что нельзя делать 1 июня / pixabay

1 июня церковь почитает память благочестивого Иоанна Готфского или Ивана Долгого.

В этот день хозяйки пекли пироги и караваи. После несли их в поле, угощали работников, ели всей семьей, крошили птицам. Верили, так можно умножить богатство рода, принести удачу и благополучие на будущий год.

Кроме того, "угостить" пирогом полагалось и саму землю, которая кормит людей.

Что нельзя делать 1 июня

  1. Нельзя 1 июня лениться и валяться без дел. В это время года всегда много работы, и даже малых детей старались занять чем-то полезным.
  2. Нельзя 1 июня ломать и сажать деревья. Святой Иоанн был покровителем растений, потому 1 июня люди особенно бережно к ним относились.
  3. Нельзя 1 июня надевать несвежую одежду, в которой уже ходили. Лучше надеть чистую рубашку, чтобы и к душе не прилипло ничего дурного.
  4. Нельзя в этот день от дождя прятаться. Верили, что можно привлечь к себе большие неприятности.

Приметы на 1 июня

Если дождь в этот день, то это первый подарок лета.

Если роса не выпала ранним утром, то ожидать дождей.

Если много в небе птиц увидели, то столько и хороших новостей будет.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

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