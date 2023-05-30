Лето будет самым богатым для вас: приметы на 1 июня и что нельзя делать

Что нельзя делать 1 июня. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.
1 июня церковь почитает память благочестивого Иоанна Готфского или Ивана Долгого.
В этот день хозяйки пекли пироги и караваи. После несли их в поле, угощали работников, ели всей семьей, крошили птицам. Верили, так можно умножить богатство рода, принести удачу и благополучие на будущий год.
Кроме того, "угостить" пирогом полагалось и саму землю, которая кормит людей.
Что нельзя делать 1 июня
- Нельзя 1 июня лениться и валяться без дел. В это время года всегда много работы, и даже малых детей старались занять чем-то полезным.
- Нельзя 1 июня ломать и сажать деревья. Святой Иоанн был покровителем растений, потому 1 июня люди особенно бережно к ним относились.
- Нельзя 1 июня надевать несвежую одежду, в которой уже ходили. Лучше надеть чистую рубашку, чтобы и к душе не прилипло ничего дурного.
- Нельзя в этот день от дождя прятаться. Верили, что можно привлечь к себе большие неприятности.
Приметы на 1 июня
Если дождь в этот день, то это первый подарок лета.
Если роса не выпала ранним утром, то ожидать дождей.
Если много в небе птиц увидели, то столько и хороших новостей будет.
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