Молодость сохранится надолго: чем нужно умыться 23 апреля - приметы дня

23 апреля церковь почитает память святого Юрия. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он является одним из самых почитаемых святых в христианстве, а также патроном монархов, рыцарей и воинов. Юрий был гвардейцем и сподвижником римского правителя Диоклетиана. Он известен по легенде о победе над драконом, которая символизирует победу добра над злом.
Юрий отказался о всех почестей и земных благ и стал на защиту христианской веры. Это разгневало императора и он приказал казнить святого, его обезглавили.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 23 апреля.
Что можно делать 23 апреля
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о защите от недуга. Девушкам стоит попросить послать им достойного жениха.
- В этот день нужно умыться утренней росой. Предки верили, что это сохранит молодость и силу.
Что нельзя делать 23 апреля
1. Нельзя 23 апреля отказывать в помощи. Считается, что вы из-за этого сами можете оказаться в затруднительном положении.
2. Нельзя 23 апреля повышать голос и ссориться. Предки верили, что из-за этого вы можете оказаться в беде.
3. Нельзя 23 апреля много работать. В этот день лучше уделить больше времени молитве.
Приметы 23 апреля
- Если в этот день теплая погода, то скоро будет настоящее лето.
- Если в этот день комары собираются в стаи, то уже идет потепление.
- Если в этот день сильно дождит, то много вырастет травы.
- Если в этот день безветрено, то будет богатый урожай.
Вас также заинтересует:
- Мощная молитва за украинского воина: какие слова защитят ВСУ от врага
- Украина победит в войне: сильные молитвы за мир
- Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцем
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред