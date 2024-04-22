Молодость сохранится надолго: чем нужно умыться 23 апреля - приметы дня

Что нельзя делать 23 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от беды и трудностей.

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Что нельзя делать 23 апреля / фото: pixabay

23 апреля церковь почитает память святого Юрия. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он является одним из самых почитаемых святых в христианстве, а также патроном монархов, рыцарей и воинов. Юрий был гвардейцем и сподвижником римского правителя Диоклетиана. Он известен по легенде о победе над драконом, которая символизирует победу добра над злом.

Юрий отказался о всех почестей и земных благ и стал на защиту христианской веры. Это разгневало императора и он приказал казнить святого, его обезглавили.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 23 апреля.

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Что можно делать 23 апреля

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить о защите от недуга. Девушкам стоит попросить послать им достойного жениха.

В этот день нужно умыться утренней росой. Предки верили, что это сохранит молодость и силу.

Что нельзя делать 23 апреля

1. Нельзя 23 апреля отказывать в помощи. Считается, что вы из-за этого сами можете оказаться в затруднительном положении.

2. Нельзя 23 апреля повышать голос и ссориться. Предки верили, что из-за этого вы можете оказаться в беде.

3. Нельзя 23 апреля много работать. В этот день лучше уделить больше времени молитве.

Приметы 23 апреля

Если в этот день теплая погода, то скоро будет настоящее лето.

Если в этот день комары собираются в стаи, то уже идет потепление.

Если в этот день сильно дождит, то много вырастет травы.

Если в этот день безветрено, то будет богатый урожай.

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