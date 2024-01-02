Нельзя 3 января нарушать 5 запретов, чтобы не началась "черная" полоса - приметы

3 января церковь почитает память мученика Гордия и пророка Малахия. Гордий был родом из христианской семьи. Он с детства изучал разные науки, но потом отправился на военную службу. Он оставил службу, когда начались гонения на христиан и решил посвятить жизнь служению Господу. Гордий долгое время провел в пустыне в молитвах, позже вернулся на родину и стал проповедовать христианство. Мужчину пытались заставить отречься от веры, после отказа его казнили.
Святой пророк Малахий жил за 4 столетия до Рождества Христова. Он является одним из последних ветхозаветных предсказателей. Он был добрым и искренним. Своими качествами пророк повергал других в изумление. Его имя значит "ангел", "Вестник".
Что можно делать 3 января
- В этот день над хлевом стоит зажечь свечу. Предки верили, что это отпугнет нечисть.
- В этот день стоит помолиться. У святых стоит попросить о защите от недугов.
- В этот день стоит сходить в баню. Это очистит тело и укрепит здоровье.
- В этот день нужно съесть хотя бы ложку творога. Тогда весь следующий год будет счастливым и безбедным.
Что нельзя делать 3 января
1. Нельзя 3 января нельзя одевать новые наряды. Если девушка нарушит этот запрет, то она будет несчастлива весь год.
2. Нельзя 3 января рассказывать никому плохие сны. Иначе они сбудутся.
3. Нельзя 3 января желать счастья и здоровья другим людям. Иначе вы можете потерять это все сами.
4. Нельзя 3 января давать и брать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то можно остаться без денег.
5. Нельзя 3 января хвастаться своими успехами и успехами детей. Этим можно надолго отвадить удачу.
Приметы 3 января
- Если днем идет снег, то ночью будет мороз.
- Если на деревьях иней, то погода в ближайшие дни будет ясной.
- Если на улице мало снега и есть мороз, то лето будет засушливым и жарким.
- Если вороны сидят на верхушках деревьев, то будут морозы.
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