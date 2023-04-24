Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 25 апреля. Приметы и все запреты в этот день, которые нельзя нарушать.
25 апреля церковь почитает память Василия Парийского, епископа, павшего во время иконоборческих гонений.
В этот день верили, что можно очистить себя от проблем и болезней. После обеда принято было ходить в баню.
Принято было следить за своими действиями и не начинать новые дела. Верили, что новые начинания не принесут ничего хорошего.
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Что нельзя делать 25 апреля
- Нельзя 25 апреля вытираться чужим полотенцем, можно свое счастье отдать.
- Нельзя трогать соль, сахар, муку, манку. Также запрещено отдавать в долг продукты из дома Верили, что все накопления можно потерять.
- Нельзя 25 апреля рассыпать соль и сахар. Верили, что может принести неприятности.
- Нельзя 25 апреля ходить в лес.
- Нельзя 25 апреля убираться дома. Считалось, что можно разбудить Домового, работая по дому.
- Нельзя 25 апреля одевать грязную одежду. Верили, что проблемы долго будут решаться.
Приметы на 25 апреля
- Если 25 апреля идёт дождь, то и в первые дни мая будет дождливо.
- Если 25 апреля холодное утро, то будет дождливое лето.
- Если распушилась ива, то не стоит больше ждать заморозков.
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