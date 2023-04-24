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Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
24 апреля 2023, 12:11 обновлено 24 апреля, 12:15
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Что нельзя делать 25 апреля. Приметы и все запреты в этот день, которые нельзя нарушать.
весна, приметы
Что нельзя делать 25 апреля / УНИАН

25 апреля церковь почитает память Василия Парийского, епископа, павшего во время иконоборческих гонений.

В этот день верили, что можно очистить себя от проблем и болезней. После обеда принято было ходить в баню.

Принято было следить за своими действиями и не начинать новые дела. Верили, что новые начинания не принесут ничего хорошего.

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Что нельзя делать 25 апреля

  • Нельзя 25 апреля вытираться чужим полотенцем, можно свое счастье отдать.
  • Нельзя трогать соль, сахар, муку, манку. Также запрещено отдавать в долг продукты из дома Верили, что все накопления можно потерять.
  • Нельзя 25 апреля рассыпать соль и сахар. Верили, что может принести неприятности.
  • Нельзя 25 апреля ходить в лес.
  • Нельзя 25 апреля убираться дома. Считалось, что можно разбудить Домового, работая по дому.
  • Нельзя 25 апреля одевать грязную одежду. Верили, что проблемы долго будут решаться.

Приметы на 25 апреля

  • Если 25 апреля идёт дождь, то и в первые дни мая будет дождливо.
  • Если 25 апреля холодное утро, то будет дождливое лето.
  • Если распушилась ива, то не стоит больше ждать заморозков.

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