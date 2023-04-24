Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 25 апреля. Приметы и все запреты в этот день, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 25 апреля / УНИАН

25 апреля церковь почитает память Василия Парийского, епископа, павшего во время иконоборческих гонений.

В этот день верили, что можно очистить себя от проблем и болезней. После обеда принято было ходить в баню.

Принято было следить за своими действиями и не начинать новые дела. Верили, что новые начинания не принесут ничего хорошего.

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Что нельзя делать 25 апреля

Нельзя 25 апреля вытираться чужим полотенцем, можно свое счастье отдать.

Нельзя трогать соль, сахар, муку, манку. Также запрещено отдавать в долг продукты из дома Верили, что все накопления можно потерять.

Нельзя 25 апреля рассыпать соль и сахар. Верили, что может принести неприятности.

Нельзя 25 апреля ходить в лес.

Нельзя 25 апреля убираться дома. Считалось, что можно разбудить Домового, работая по дому.

Нельзя 25 апреля одевать грязную одежду. Верили, что проблемы долго будут решаться.

Приметы на 25 апреля

Если 25 апреля идёт дождь, то и в первые дни мая будет дождливо.

Если 25 апреля холодное утро, то будет дождливое лето.

Если распушилась ива, то не стоит больше ждать заморозков.

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