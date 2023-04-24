Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 26 апреля. Все важные приметы, которые никогда не нарушали.
26 апреля церковь почитает память Крискента Мирликийского - христианского мученика. Существуют предположения, что мученик Крискент являлся учеником великого Николая Чудотворца.
Кроме того, в этот день собирали первые всходы щавеля. Хозяйки обязательно готовили вкусный зеленый борщ, салаты и щи.
Принято было убирать в доме и наводить порядки. Кто не успел вымыть окна до Пасхи, прекрасный день для уборки.
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Что нельзя делать 26 апреля
- Нельзя оказывать излишнее внимание противоположному полу. Тот, кто ослушается запрета, будет страдать от неразделенной любви.
- Нельзя 26 апреля пить воду из-под крана. В противном случае жизнь может нанести серьёзны удары.
- Нельзя отправляться в дальнюю поездку. Считается, что 26 апреля в пути может произойти нечто непредвиденное.
- Нельзя 26 апреля одеваться в черное, синее и темное. Наши предки верили, что таким внешним видом можно привлечь внимание нечисти.
Приметы на 26 апреля
- Если идет дождь, то первые дни мая будут дождливыми и пасмурными.
- Если день теплый и солнечный, то год будет урожайным.
- Если верба зацвела, то ждать теплой погоды.
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