Почему 5 июля очень опасно рисковать деньгами: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 5 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.

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Что нельзя делать 5 июля / pixabay

5 июля церковь почитает память святого Евсевия Самосатского. В народе праздник называли Евсеев день.

Евсеев день богат на запреты и приметы. 5 июля принято было посетить близких родственников. Верили, что семья будет сплоченной.

Также в этот день хорошо провести время со своей второй половинкой.

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Что нельзя делать 5 июля

Нельзя 5 июля разводиться и ругаться. Влюбленным лучше всего оставаться вместе и проводить вдвоем как можно больше времени. Нельзя 5 июля рисковать деньгами. Верили, что можно все потерять. Нельзя 5 июля отправляться в дальний путь. Нельзя 5 июля покупать дорогие вещи. Верили, что все быстро испортится.

Приметы 5 июля

Если идет дождь, то к хорошему урожаю хлеба.

Если паук разрывает и раскидывает свою паутину, то к сильному ветру.

Если паук активно плетет паутину, то к солнечному дню.

Если вечером роса выпала, то будет хорошая погода.

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