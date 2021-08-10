УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца

10 августа 2021, 15:47

Нельзя на Николая Чудотворца 11 августа заниматься работой или уборкой в доме.

Приметы на День Николая Чудотворца 11 августа / pixabay

Ежегодно 11 августа отмечается церковный праздник Рождество святителя Николая Чудотворца. Святой является покровителем путешественников, нечестно осужденных и бедных.

Николай Чудотворец помогает детям и странникам. На Николая просят об исцелении и покровительстве, кто-то о счастливой семейной жизни и богатстве. Николай при жизни был миротворцем, поэтому к нему можно обращаться с любой проблемой.

В день Николая Чудотворца нужно сходить в церковь и поставить свечи за здравие. Также перед образом святителя Николая можно просить о помощи.

Рекомендуется подавать всем просящим и нуждающимся. Вечер 11 августа необходимо провести в кругу семьи.

Чего нельзя делать 11 августа в день Николая Чудотворца

Нельзя на Николая Чудотворца 11 августа заниматься работой или уборкой в доме. Лучше всего посвятить этот день молитвам. Не рекомендуется шить, вязать, заниматься огородом или стирать.

Реклама

Нельзя ругаться, вступать в конфликты и сквернословить, иначе в жизнь придут беды.

Приметы на Николая Чудотворца 11 августа

  • Если утром появился туман, овес и ячмень уродятся.
  • Если заморозков в этот день нет, то осень начнется тепло и солнечно.
  • Овес зеленеет второй раз за сезон - к дождливой осени.
  • Ягоды, собранные в этот день, обладают чудесной силой.
  • Их нужно использовать при болезнях.

Читайте такжеМеню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться

приметы День святого Николая
Сейчас вы просматриваете новость «Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старениеНазваны 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старение В Украину движется серьезное похолодание и опасная погодаВ Украину движется серьезное похолодание и опасная погода Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из ЕвропыГотовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-гоЕгипетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответОт чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ

Последние новости

16:31

Фабрику "Юнайтед Табако" налоговики называют крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине – журналист

16:19

День Независимости Украины 2021 - что посмотреть на 1+1 на праздники

16:15

Имя Ирина: значение, счастливый день и совместимость с другими

16:09

После увольнения Юрика набсовет может препятствовать реформированию "Укрзализныци" - СМИ

16:07

Могли биться за Украину: как украинцы Долгопят, Бакши и Голядкина стали чемпионами для других стран

Реклама
16:05

МИД Украины вызвало "на ковер" белорусского дипломата из-за оскорблений Лукашенко Видео

15:47

Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца Видео

15:41

"Опасный купальник": Леся Никитюк засветила грудь под слишком открытым нарядом

15:22

Опрос показал, какие партии украинцы хотят видеть в Раде: лидируют 4 политсилы

15:18

Скандал с фото Магучих: Креминь оценил объятия украинки с россиянкой на Олимпиаде Видео

15:00

Жена была на заработках: мужчина в Ровенской области неоднократно зверски насиловал дочь Видео

14:41

Секс в Одессе на 25 этаже попал на глаза соседей: снимали и участники события, и очевидцы

14:19

После пекла врежет похолодание: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

14:15

Выговский вместо Крищенко: СМИ узнали о назначении нового главы полиции Киева Видео

14:14

Создатели Крепостной объяснили, зачем заменили актрису главной роли

13:58

В Киеве врач отказал из-за денег в срочной помощи ребенку: подробности скандала Видео

13:56

Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Видео

13:55

В Днепре будут поощрять спортсменов парусного спорта: в горсовете рассказали подробности

13:51

Еще один удар: Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко

13:44

Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США Видео

Реклама
13:38

Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде

13:35

Лукашенко ждет, что Киев позвонит и что-то попросит мнение

13:30

Призерам ОИ-2020 выплатят $2 млн: кто из украинских атлетов заработает больше всех Видео

13:12

"Большая стройка" отремонтирует трассу Т-07-37, которая ведет к бальнеологическим курортам Закарпатья

13:09

Зеленский оставил конкурентов позади: свежий президентский рейтинг показал фаворитов украинцев

13:04

Что готовить на Медовый Спас 2021: вкусное меню и простые рецепты Видео

13:00

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

12:54

Школы с 1 сентября на удаленке: как будут работать заведения, где учителя не укололись от COVID-19 Видео

12:48

В КГГА рассказали о подготовке к локдауну: вводят систему спецпропусков на транспорт Видео

12:00

Украина в ООН призвала Россию прекратить агрессию и сделала заявление по Черному и Азовскому морям Видео

11:58

Скандал на Буковине: водитель автобуса выгнал из салона бойца ООС со словами "я его туда не посылал"

11:42

В моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цвет Фото

11:32

Магнитная буря 10 августа 2021: сила удара и советы, как защититься

11:23

"Дикое уродство": Фарион назвала Магучих "биомусором" и потребовала вернуть ее олимпийскую медаль Видео

11:02

Резкое похолодание и семь дождевых периодов: синоптик уточнил прогноз погоды на август в Украине

10:48

Назван напиток, который может уберечь от болезни Альцгеймера

10:44

Фото голыми и предложение интима: известного актера Талашко обвинили в домогательствах Видео

10:14

Pfizer vs Moderna: ученые раскрыли, какая вакцина эффективнее от Дельта-штамма Видео

09:39

Скандал с Магучих: Беленюк поддержал легкоатлетку после ее фото с россиянкой Видео

09:21

Когда украинцы смогут увидеть звездопад Персеиды-2021: где и когда смотреть Видео

Реклама
08:58

"Пошла вон, утырочная": в Киеве в супермаркете вспыхнул скандал из-за маски Видео

08:22

Коронавирус в Украине 10 августа: за сутки поставили 781 новый диагноз

08:15

Снег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз Видео

08:09

Газовая война РФ с Европой и блокада СП-2: эксперт назвал главную проблему запуска проекта Газпрома Видео

07:47

Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 Видео

07:45

Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат" мнение

07:10

Разрыв с Украиной и ультиматум от Путина: Илларионов объяснил цель выступления Лукашенко Видео

07:07

В яхт-клубе Днепра держат на привязи искалеченную овечку Видео

06:37

Можно спутать с сезонной аллергией: врач назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта Видео

06:30

Белорусская оппозиция – наибольший факап года: почему Беларуси не грозят вновь массовые протесты мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять