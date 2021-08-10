Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца

Нельзя на Николая Чудотворца 11 августа заниматься работой или уборкой в доме.
Ежегодно 11 августа отмечается церковный праздник Рождество святителя Николая Чудотворца. Святой является покровителем путешественников, нечестно осужденных и бедных.
Николай Чудотворец помогает детям и странникам. На Николая просят об исцелении и покровительстве, кто-то о счастливой семейной жизни и богатстве. Николай при жизни был миротворцем, поэтому к нему можно обращаться с любой проблемой.
В день Николая Чудотворца нужно сходить в церковь и поставить свечи за здравие. Также перед образом святителя Николая можно просить о помощи.
Рекомендуется подавать всем просящим и нуждающимся. Вечер 11 августа необходимо провести в кругу семьи.
Чего нельзя делать 11 августа в день Николая Чудотворца
Нельзя на Николая Чудотворца 11 августа заниматься работой или уборкой в доме. Лучше всего посвятить этот день молитвам. Не рекомендуется шить, вязать, заниматься огородом или стирать.
Нельзя ругаться, вступать в конфликты и сквернословить, иначе в жизнь придут беды.
Приметы на Николая Чудотворца 11 августа
- Если утром появился туман, овес и ячмень уродятся.
- Если заморозков в этот день нет, то осень начнется тепло и солнечно.
- Овес зеленеет второй раз за сезон - к дождливой осени.
- Ягоды, собранные в этот день, обладают чудесной силой.
- Их нужно использовать при болезнях.
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