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День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего

14 сентября 2021, 12:00

Сколько праздников Николая в году и когда День святого Николая Зимнего в 2021 году, традиции праздника и что нельзя делать на Николу – выяснил Главред.

День святого Николая 2021 нельзя делать на Николу Зимнего
День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего / 1zoom.ru

Сегодня – 22 мая – первый праздник святого Николая в 2021 году. Всего таких праздников в году три, причем два из них – невероятно любимы и почитаемы в народе. Первый – Николай Вешний 22 мая, а второй – Никола Зимний 19 декабря (в 2021 году декабрьский праздник выпал на воскресенье).

День Николая Чудотворца в декабре установлен в честь смерти святого. Но, несмотря на такой грустный повод, сам праздник отмечается весело и радостно. В Украине он входит в рождественский цикл и связан с традицией дарить детям подарки.

Традиции Дня святого Николая: что нужно делать в церковный праздник 19 декабря

Помимо традиции дарить подарки детворе и всем родным – в этот праздник в целом принято делать добрые дела: давать милостыню, молиться святому Николаю об исполнении заветных желаний, о здоровье и счастье дорогих людей.

Читайте такжеПреображение Господне 2021: дата и что нельзя делать в Яблочный спасНиколай Угодник покровительствует также воинам, водителям, морякам, студентам, путешественникам и торговцам. Поэтому, если в семье есть представители этих профессий – то в праздник святого Николая 2021 непременно стоит сходить в церковь и поставить свечку за их здравие, чтобы святой присматривал за ними с Небес.

Праздник проводят весело: считается, если грустить в День Николая Чудотворца 2021, то этим можно накликать морозы.

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Еще устраивают пышное застолье. Только не стоит забывать, что Никола Зимний выпадает на Рождественский пост 2021 (длится с 28 ноября по 6 января 2022 года) – поэтому мясные и молочные блюда не подаются, в блюда также не добавляются яйца. Зато в честь праздника можно готовить рыбу.

Чтобы защититься от болезней и приумножить достаток в доме, на святого Николая 19 декабря принято:

  • детей угощать особым печеньем – николайчиками;
  • взрослым – варить пиво (можно просто купить и выпить);
  • рассчитаться со всеми долгами до конца Дня святого Николая – чтоб не накликать на себя безденежье на целый год;
  • мириться и прощать.

День святого Николая 19 декабря: что нельзя делать на Николу

⇒ Нельзя нарушать пост.

⇒ Не принято давать взаймы.

⇒ Нельзя грустить.

⇒ Церковь не запрещает работать в День святого Николая – однако есть народная примета, что нельзя шить, стирать и заниматься ремонтом в праздник святого Николая.

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День святого Николая: народные приметы

  • Дороги успело засыпать снегом – к холодной и затяжной зиме.
  • Деревья инеем покрылись – к богатому урожаю будущим летом.
  • Дождь на Николу Зимнего – к богатому урожаю озимых.
  • Сколько снега выпало на Николая Зимнего – столько травы будет на Николая Вешнего (22 мая).

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