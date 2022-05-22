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День святого Николая Вешнего 22 мая: что делать в его праздник в мае

22 мая 2022, 07:00

У святого Николая Чудотворца два главных праздника – весной и зимой. Николай Вешний чествуется в мае – и приметы у этого праздника особые.

День святого Николая Угодника в мае 2021 дата, как и что делать
День святого Николая Угодника в мае 2022: дата, как и что делать / 1zoom.ru

22 мая установлен праздник в честь святого Николая Угодника. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца в город Бари. И это первый праздник Николая Чудотворца в 2021 году.

В народном календаре праздник 22 мая именуют Никола Вешний или Никола Летний. В этот день приметы подскажут, как сохранить молодость. А еще принято загадывать желание. Кроме того, именно в этот день читается молитва, изменяющая судьбу за 40 дней. Детальнее об этом – читайте в нашем материале День святого Николая – как загадать желание и что нельзя делать.

А как поздравить с праздником святого Николая 22 мая – поздравления в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс и прикольные открытки и гиф – узнайте из нашего материала: День святого Николая Чудотворца 22 мая: душевные поздравления и картинки к празднику.

Когда День святого Николая 2022: какого числа

Всего праздников у святого Николая три:

  • в первый раз в году – 22 мая – чествуется перенесение его мощей;
  • 11 августа – день рождения святого;
  • 19 декабря – Никола Зимний – это день смерти святого.

При этом именно День святого Николая Угодника в мае и праздник святого Николая Чудотворца в декабре считаются главными праздниками святого.

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Праздник святого Николая 22 мая: что нельзя делать и что нужно

Рассвет люди (особенно девушки) встречали, умываясь росой – чтобы подольше оставаться молодыми и красивыми. А чтобы не донимали болезни – по поверью, непременно нужно пройтись с утречка босиком по праздничной росе.

В этот день принято есть яйца (вареные, яичницу и любые иные блюда из яиц), чтобы жизнь весь год сытной и богатой была.

Чтобы не было засухи – устраивают крестные ходы и молятся святому Николаю о дождях.

Что нельзя делать в День Николая Вешнего 22 мая:

  • брать в руки ножницы и вообще что-то острое (исключение делается для кухонной утвари и садового инвентаря);
  • стричься;
  • шить, вышивать и вязать;
  • грустить;
  • отказывать в помощи, особенно детям – иначе, мол, жди семь лет нищеты и бедствий;
  • обижать животных;
  • надевать старую или грязную одежду – чтобы не обидеть святого;
  • встречать праздник с долгами – иначе финансовой удачи не будет круглый год.

Приметы Николая Весеннего 22 мая

• Дождь на Николу Вешнего – к богатому урожаю.

• Кваканье лягушек – к богатому урожаю овса.

• Ольха зацвела – значит, уже можно сеять гречиху.

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Автор: Диана Бель
праздник приметы традиции День святого Николая
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