День святого Николая Вешнего 22 мая: что делать в его праздник в мае

У святого Николая Чудотворца два главных праздника – весной и зимой. Николай Вешний чествуется в мае – и приметы у этого праздника особые.
22 мая установлен праздник в честь святого Николая Угодника. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца в город Бари. И это первый праздник Николая Чудотворца в 2021 году.
В народном календаре праздник 22 мая именуют Никола Вешний или Никола Летний. В этот день приметы подскажут, как сохранить молодость. А еще принято загадывать желание. Кроме того, именно в этот день читается молитва, изменяющая судьбу за 40 дней. Детальнее об этом – читайте в нашем материале День святого Николая – как загадать желание и что нельзя делать.
А как поздравить с праздником святого Николая 22 мая – поздравления в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс и прикольные открытки и гиф – узнайте из нашего материала: День святого Николая Чудотворца 22 мая: душевные поздравления и картинки к празднику.
Когда День святого Николая 2022: какого числа
Всего праздников у святого Николая три:
- в первый раз в году – 22 мая – чествуется перенесение его мощей;
- 11 августа – день рождения святого;
- 19 декабря – Никола Зимний – это день смерти святого.
При этом именно День святого Николая Угодника в мае и праздник святого Николая Чудотворца в декабре считаются главными праздниками святого.
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Праздник святого Николая 22 мая: что нельзя делать и что нужно
Рассвет люди (особенно девушки) встречали, умываясь росой – чтобы подольше оставаться молодыми и красивыми. А чтобы не донимали болезни – по поверью, непременно нужно пройтись с утречка босиком по праздничной росе.
В этот день принято есть яйца (вареные, яичницу и любые иные блюда из яиц), чтобы жизнь весь год сытной и богатой была.
Чтобы не было засухи – устраивают крестные ходы и молятся святому Николаю о дождях.
Что нельзя делать в День Николая Вешнего 22 мая:
- брать в руки ножницы и вообще что-то острое (исключение делается для кухонной утвари и садового инвентаря);
- стричься;
- шить, вышивать и вязать;
- грустить;
- отказывать в помощи, особенно детям – иначе, мол, жди семь лет нищеты и бедствий;
- обижать животных;
- надевать старую или грязную одежду – чтобы не обидеть святого;
- встречать праздник с долгами – иначе финансовой удачи не будет круглый год.
Приметы Николая Весеннего 22 мая
• Дождь на Николу Вешнего – к богатому урожаю.
• Кваканье лягушек – к богатому урожаю овса.
• Ольха зацвела – значит, уже можно сеять гречиху.
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