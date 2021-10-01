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Приметы на 2 октября: что нельзя делать в Трофимов день и как не попасть в беду

1 октября 2021, 16:36

2 октября есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.

пчелы, мед
Что нельзя делать 2 октября / ua.depositphotos.com

Ежегодно 2 октября церковь отмечает, и православные почитают память святого мученика Трофима.

2 октября в народном календаре называют пчелиной девятницы. Именно сегодня делали церковные свечи из воска и кушали мед, который освятили в Медовый спас. Считалось, кто 2 октября полакомится медом, весь год будет здоров.

Вообще, наши предки верили, что пчелы приносят благополучие и большую удачу, потому мед считали святым.

Сегодня хозяйки пекут печенья и торты, конечно из меда. Обязательно приготовленные медовые печенья носили в церковь, а также угощали близких.

2 октября есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.

Что нельзя делать 2 октября в Трофимов день

  • Нельзя ругаться с близкими.
  • Нельзя работать в поле в Трофимов день.
  • Нельзя выливать мед и убивать пчел в Трофимов день.
  • Нельзя в Трофимов день убирать в доме и выбрасывать старые вещи.

Приметы на 2 октября в Трофимов день

  • Дождь начался 2 октября - будут заморозки через 7 дней.
  • Начнется сильный холод - если в день Трофима ясная погода.
  • Сильный дождь и гром 2 октября - будет суровая зима.

viber
приметы мед
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