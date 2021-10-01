Приметы на 2 октября: что нельзя делать в Трофимов день и как не попасть в беду

2 октября есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.
Ежегодно 2 октября церковь отмечает, и православные почитают память святого мученика Трофима.
2 октября в народном календаре называют пчелиной девятницы. Именно сегодня делали церковные свечи из воска и кушали мед, который освятили в Медовый спас. Считалось, кто 2 октября полакомится медом, весь год будет здоров.
Вообще, наши предки верили, что пчелы приносят благополучие и большую удачу, потому мед считали святым.
Сегодня хозяйки пекут печенья и торты, конечно из меда. Обязательно приготовленные медовые печенья носили в церковь, а также угощали близких.
2 октября есть много запретов и примет о которых расскажет Главред.
Что нельзя делать 2 октября в Трофимов день
- Нельзя ругаться с близкими.
- Нельзя работать в поле в Трофимов день.
- Нельзя выливать мед и убивать пчел в Трофимов день.
- Нельзя в Трофимов день убирать в доме и выбрасывать старые вещи.
Приметы на 2 октября в Трофимов день
- Дождь начался 2 октября - будут заморозки через 7 дней.
- Начнется сильный холод - если в день Трофима ясная погода.
- Сильный дождь и гром 2 октября - будет суровая зима.
Автор: Мария Тупик