Приметы на 23 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 23 сентября / pixabay

Ежегодно 23 сентября церковь отмечает и православные почитают память святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

23 сентября люди очень почитали рябину. Именно в день Петра и Павла люди ее срывали и старались вешать рябину над крышей дома. Наши предки верили, что рябина способна защитить дом от злых и неуклюжих людей, а также от болезней в доме.

Кроме того, хозяйки старались как можно больше сделать заготовок из рябины. Собирали, хорошо мыли и готовили специальные лечебные отвары, ведь рябина помогает от простуд.

А еще, по примете, люди старались смотреть на деревья рябины - если ягод много, будет суровая осень и холодная зима.

23 сентября есть множество запретов, о которых расскажет Главред.

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Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя 23 сентября начинать новые дела, лучше отложить на следующий день

Нельзя ссорится, ругаться и злится на близких.

Нельзя никому желать зла и думать о плохом, можно привлечь к себе беду.

Нельзя 23 сентября переедать и употреблять алкоголь, к неудачам в доме.

Приметы на 23 сентября

Сорвать веточку рябины - к удаче в доме.

Мало рябины - в холодной осени.

23 сентября сильно обостряется интуиция - нужно прислушаться к себе.

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