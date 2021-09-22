Приметы на 23 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Рябина очень полезна, но 23 сентября она считается святой и целебной.
Ежегодно 23 сентября церковь отмечает и православные почитают память святителей Петра и Павла, епископов Никейских.
23 сентября люди очень почитали рябину. Именно в день Петра и Павла люди ее срывали и старались вешать рябину над крышей дома. Наши предки верили, что рябина способна защитить дом от злых и неуклюжих людей, а также от болезней в доме.
Кроме того, хозяйки старались как можно больше сделать заготовок из рябины. Собирали, хорошо мыли и готовили специальные лечебные отвары, ведь рябина помогает от простуд.
А еще, по примете, люди старались смотреть на деревья рябины - если ягод много, будет суровая осень и холодная зима.
23 сентября есть множество запретов, о которых расскажет Главред.
Что нельзя делать 23 сентября
- Нельзя 23 сентября начинать новые дела, лучше отложить на следующий день
- Нельзя ссорится, ругаться и злится на близких.
- Нельзя никому желать зла и думать о плохом, можно привлечь к себе беду.
- Нельзя 23 сентября переедать и употреблять алкоголь, к неудачам в доме.
Приметы на 23 сентября
Сорвать веточку рябины - к удаче в доме.
Мало рябины - в холодной осени.
23 сентября сильно обостряется интуиция - нужно прислушаться к себе.
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