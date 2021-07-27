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Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

27 июля 2021, 19:44

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Приметы, церковь
Приметы на 28 июля / pixabay

28 июля православная церковь отмечает День Крещения Руси. Кроме того, в православном календаре эта дата - день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В народе его также прозвали Владимиром Красное Солнышко.

В этот день есть большой риск поддаться страстям, поэтому необходимо себя контролировать и не идти на поводу у соблазнов. Много тратить денег тоже не стоит.

Можно заниматься только теми домашними делами, которые не требуют особой нагрузки. А сложные задачи лучше пока отложить.

Считается, что праздник идеально подходит для создания уюта и благоприятной атмосферы в доме. Полезно мыть окна и проветривать жилье.

Что нельзя делать 28 июля

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Если же вы проигнорируйте это предупреждение, то рискуете попасть в водоворот неприятных событий. В этот день нельзя жаловаться на судьбу.

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28 июля не следует работать на открытом воздухе — в поле или огороде. Посвятите этот день работе во внутренних помещениях.

Нельзя ссориться, ругаться с близкими. Также не рекомендуется употреблять в речи нецензурную брань. Можно загадывать даже самые смелые желания и мечты, они непременно исполнятся в ближайшее время.

Приметы на 28 июля

  • Если гром гулко гремит, будет ливень.
  • Липа пожелтела – осень ранней будет.
  • Дождь с утра – к солнечному дню.
  • Кузнечики громко стрекочут – к жаре.
  • Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков.
  • Южный ветер подул – погода ясной будет.
  • Восточный – к ветряной и дождливой погоде, которая простоит несколько дней.
  • Туман вечером – к дождю.

А истинно верующие День крещения Руси проводят в молитвах и посещают церковные службы.

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приметы Крещение Руси
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