Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Приметы на 28 июля / pixabay

28 июля православная церковь отмечает День Крещения Руси. Кроме того, в православном календаре эта дата - день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В народе его также прозвали Владимиром Красное Солнышко.

В этот день есть большой риск поддаться страстям, поэтому необходимо себя контролировать и не идти на поводу у соблазнов. Много тратить денег тоже не стоит.

Можно заниматься только теми домашними делами, которые не требуют особой нагрузки. А сложные задачи лучше пока отложить.

Считается, что праздник идеально подходит для создания уюта и благоприятной атмосферы в доме. Полезно мыть окна и проветривать жилье.

Что нельзя делать 28 июля

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Если же вы проигнорируйте это предупреждение, то рискуете попасть в водоворот неприятных событий. В этот день нельзя жаловаться на судьбу.

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28 июля не следует работать на открытом воздухе — в поле или огороде. Посвятите этот день работе во внутренних помещениях.

Нельзя ссориться, ругаться с близкими. Также не рекомендуется употреблять в речи нецензурную брань. Можно загадывать даже самые смелые желания и мечты, они непременно исполнятся в ближайшее время.

Приметы на 28 июля

Если гром гулко гремит, будет ливень.

Липа пожелтела – осень ранней будет.

Дождь с утра – к солнечному дню.

Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков.

Южный ветер подул – погода ясной будет.

Восточный – к ветряной и дождливой погоде, которая простоит несколько дней.

Туман вечером – к дождю.

А истинно верующие День крещения Руси проводят в молитвах и посещают церковные службы.

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