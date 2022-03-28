Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успех

Приметы на апрель 2022 / pixabay

Весна - время новых начинаний. Во второй месяц весны 2022 года можно привлечь удачу, богатство и отпугнуть беду. Эти приметы на каждый день помогут узнать, когда ждать опасности.

Кроме того, узнав о приметах на апрель 2022, можно попытаться избежать неприятностей в феврале и стать счастливее.

Благодаря приметам на апрель удастся найти путь к счастью.

Приметы на апрель 2022

Если 1 апреля сильный дождь и гром, то будет резкое потепление. В этот день домовому нужно оставить угощения на столе, чтобы счастье в дом принес.

Если 2 апреля еще лед на реках, то ждать хороший урожай. Чтобы перестать болеть, нужно умыться святой водой трижды.

Если 3 апреля небо ясное, то будет хороший урожай зерна. Чтобы защитить дом от проблем, нужно у порога рассыпать немного соли.

Если 4 апреля снега нет, то в мае будет жара.

Если 5 апреля много талой воды в водоемах, то лето будет жарким. Чтобы привлечь удачу, нужно убрать в доме.

Если 6 апреля помощь нуждающимся, то три года будете жить в достатке. Всю пыль в доме нужно убрать, чтобы бед в доме не видать.

Если 7 апреля пасмурный и дождливый день, то грибникам стоит ждать невероятного улова. Чтобы не привлечь беды, нельзя убирать в доме.

Если 8 апреля гром и дождь, то лето будет жарким.

Если 9 апреля сильный ветер, ждать резкой смены погоды и заморозки.

Если 10 апреля птицы сильно кричат, то будет сильнейший ураган.

Если 11 апреля увидели гнездо сороки или аиста, то лето будет дождливое. Нельзя сажать рассаду, иначе весь урожай пропадет.

Если 12 апреля начали цвести цветы и одуванчики, лето будет короткое. Чтобы исполнилось заветное желание, бросьте монету в воду.

Если 13 апреля посадить рассаду, то будет урожай хороший.

Если 14 апреля пчелы вдруг вылетели, то осень придет раньше.

Если 15 апреля помочь людям, то год будет сопутствовать финансовая удача.

Если 16 апреля еще лед на реках увидели, то год будет неурожайным.

Если 17 апреля листья внезапно на березе появились, то будет дождливое лето.

Если 18 апреля птицы низко летают и громко их слышно, то будет теплое лето.

Если 19 апреля заметили много мух, то тепло скоро придет. Чтобы урожай черешни, вишни, абрикос и яблок был - нужно подкармливать деревья.

Если 20 апреля увидели много мышей, то осень будет урожайной.

Если 21 апреля Луна красная, то будет опасная погода.

Если 22 апреля небо серое, то к потеплению. Чтобы избавиться от недуга, святой водой умывались.

Если 23 апреля плохая погода, нельзя высаживать рассаду.

Если 24 апреля дождь идет, то будет много грибов. Увидеть на клевере 2 лепестка, получить невероятную удачу.

Если 25 апреля много березового сока, лето будет дождливое. Много перелетных птиц увидели, к большой удаче в делах.

Если 26 апреля пригласить много гостей и накрыть пышный стол, то ждать богатства внезапного.

Если 27 апреля услышали звон кукушки, то можно деньги привлечь. Если ленится, то финансы можно потерять.

Если 28 апреля провести в работе, то будет невероятная удача.

Если 29 апреля посадить рассаду, будет урожая в два раза больше.

Если 30 апреля будет сильный ветер, то ждать похолодания.

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