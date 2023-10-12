Что нельзя делать перед зеркалом 13 октября, чтобы не притянуть беду: приметы

13 октября по новому календарю церковь вспоминает одну из самых известных чудотворных икон - Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Икону написал апостол и евангелист Лука по благословению Пресвятой Богородицы во времена ее еще земной жизни. Эта икона была в доме одной вдовы. Когда началась борьба с христианами, в дом женщины ворвались воины. Один из них ударил копьем в лик Богородицы и с того места пошла кровь.
Женщина отнесла икону к морю и спустила ее на воду. Но однажды монахи Иверского монастыря увидели над волнами огневой столб, который поднялся над образом Богоматери на воде. В тот день монахам не удалось забрать икону, потому что она постоянно удалялась от лодки. Ночью старцу Гавриилу явилась во сне Богородица и приказала забрать икону. Он прошел по воде, взял ее и отнес в монастырь.
После этого икону поместили в часовню, а затем перенесли в соборный храм. Но икона исчезала и появлялась над монастырскими воротами. Тогда Богоматерь снова обратилась к Гавриилу и сказала, что будет хранительницей монастыря. После этого на входе построили надземную церковь, где и оставили икону. Считается, что икона пополняла запасы пшеницы, исцеляла больных и спасала от варваров.
Что можно делать 13 октября
- В этот день нужно пойти в церковь и помолиться перед образом Божией Матери. У нее можно попросить об исцелении, утешении в бедах и защите. Иверскую икону Богоматери советуют держать в доме у входа.
- В этот день нужно наводить порядок в бане и париться. Предки верили, что это поможет прогнать все недуги.
Что нельзя делать 13 октября
1. Нельзя 13 октября сквернословить, ругаться и ссориться. Считается, что это может привести к несчастью и безденежью.
2. Нельзя 13 октября обижаться и грустить. Это может привлечь неприятности.
3. Нельзя 13 октября заниматься тяжелой работой по дому. В этот день лучше отдохнуть и посвятить время молитве перед чудотворной иконой.
4. Нельзя 13 октября гадать перед зеркалом. Это может вызвать нечистую силу и впустить ее в наш мир.
5. Нельзя 13 октября устраивать свадьбу. Предки верили, что такой брак не принесет счастья.
Приметы 13 октября
- Если выпал снег, то зима будет нескоро.
- Если журавли полетели в теплые края, то скоро будет мороз.
- Если Луна в тумане, то скоро испортится погода.
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