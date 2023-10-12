УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Что нельзя делать перед зеркалом 13 октября, чтобы не притянуть беду: приметы

Ангелина Подвысоцкая
12 октября 2023, 16:52 обновлено 12 октября, 16:59
Что можно делать 13 октября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от серьезных проблем.
приметы, погода
Что нельзя делать 13 октября / фото: pixabay

13 октября по новому календарю церковь вспоминает одну из самых известных чудотворных икон - Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Икону написал апостол и евангелист Лука по благословению Пресвятой Богородицы во времена ее еще земной жизни. Эта икона была в доме одной вдовы. Когда началась борьба с христианами, в дом женщины ворвались воины. Один из них ударил копьем в лик Богородицы и с того места пошла кровь.

Женщина отнесла икону к морю и спустила ее на воду. Но однажды монахи Иверского монастыря увидели над волнами огневой столб, который поднялся над образом Богоматери на воде. В тот день монахам не удалось забрать икону, потому что она постоянно удалялась от лодки. Ночью старцу Гавриилу явилась во сне Богородица и приказала забрать икону. Он прошел по воде, взял ее и отнес в монастырь.

После этого икону поместили в часовню, а затем перенесли в соборный храм. Но икона исчезала и появлялась над монастырскими воротами. Тогда Богоматерь снова обратилась к Гавриилу и сказала, что будет хранительницей монастыря. После этого на входе построили надземную церковь, где и оставили икону. Считается, что икона пополняла запасы пшеницы, исцеляла больных и спасала от варваров.

видео дня

Что можно делать 13 октября

  • В этот день нужно пойти в церковь и помолиться перед образом Божией Матери. У нее можно попросить об исцелении, утешении в бедах и защите. Иверскую икону Богоматери советуют держать в доме у входа.
  • В этот день нужно наводить порядок в бане и париться. Предки верили, что это поможет прогнать все недуги.

Что нельзя делать 13 октября

1. Нельзя 13 октября сквернословить, ругаться и ссориться. Считается, что это может привести к несчастью и безденежью.

2. Нельзя 13 октября обижаться и грустить. Это может привлечь неприятности.

3. Нельзя 13 октября заниматься тяжелой работой по дому. В этот день лучше отдохнуть и посвятить время молитве перед чудотворной иконой.

4. Нельзя 13 октября гадать перед зеркалом. Это может вызвать нечистую силу и впустить ее в наш мир.

5. Нельзя 13 октября устраивать свадьбу. Предки верили, что такой брак не принесет счастья.

Приметы 13 октября

  • Если выпал снег, то зима будет нескоро.
  • Если журавли полетели в теплые края, то скоро будет мороз.
  • Если Луна в тумане, то скоро испортится погода.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

В ГУР нашли след России в нападении на Израиль: Буданов указал на важную деталь

В ГУР нашли след России в нападении на Израиль: Буданов указал на важную деталь

17:30 Украина
Множество техники и пехоты: Россия начала наступление на стратегический город

Множество техники и пехоты: Россия начала наступление на стратегический город

16:58 Украина
"Выпали из графика": у Зеленского объяснили слова Буданова о конце войны

"Выпали из графика": у Зеленского объяснили слова Буданова о конце войны

16:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:30

В ГУР нашли след России в нападении на Израиль: Буданов указал на важную деталь

16:59

Россия готовится атаковать гражданские судна в Черном море - разведка Британии

16:58

Множество техники и пехоты: Россия начала наступление на стратегический город

16:52

Что нельзя делать перед зеркалом 13 октября, чтобы не притянуть беду: приметы

16:50

Лунное затмение в октябре: что в принципе нельзя делать

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
16:23

Россия частично вывела войска из Токмака: мэр Мелитополя рассказал подробности

16:15

Предпринимаю шаги: затворник Андрей Губин рассказал о женщине

16:11

"Выпали из графика": у Зеленского объяснили слова Буданова о конце войны

16:04

Можно ли узнать характер человека по форме носа: простой ответ на вопрос

Реклама
16:01

"Не будет длительным": министр объяснил, сколько часов украинцы будут без света

15:56

Оккупантам обломали "зубы" под Купянском и на юге: РФ несет огромные потери в "мясных" штурмах

15:54

"Хорошие результаты": Зеленский собрал Ставку на фоне обострения ситуации на фронте

15:42

Буданов – о планах РФ по ЗАЭС: враг хотел устроить техногенную катастрофу

15:36

"Родная кровь на Аллее Славы": в семье звезды "Крепостной" случилась трагедия

15:28

"Все еще Брюс, но не полностью вербальный": друг рассказал о встрече с актером

15:03

Войска РФ возят "зубы дракона" и готовятся к "обороне" Мариуполя – партизаны

14:59

ВСУ могут освободить Токмак и выйти к Азовскому морю - экс-командир "Айдара"

14:58

Солнечное затмение в октябре: чего ни в коем случае нельзя делатьВидео

14:31

Шон Пенн восхитился Зеленским и объяснил, чем тот отличается от других президентов

14:29

Оккупанты России намерены перейти в наступление: Ермак раскрыл планы врага

Реклама
14:26

Что означают одинаковые цифры на часах: магическое значение чисел вас удивит

14:16

Город может оказаться в котле: генерал-лейтенант раскрыл план наступления РФ

13:43

Китайский гороскоп на завтра 13 октября 2023: Быкам - покупки, Змеи - проведите время с семьей

13:37

Как мыть автомобиль зимой: простые правила для невероятного результата

13:27

"Кондратюк забирает мою военную зарплату": Козловский прокомментировал конфликт

13:20

Что можно сделать из обувных коробок: 5 невероятно полезных вещей

12:54

Политолог пояснил, будет ли Запад склонять Киев к переговорам с Москвой

12:33

"Этого нельзя допускать": Буданов сообщил, сколько еще Россия сможет вести войну

12:28

Тарифы на коммуналку: когда могут подорожать и как сильно придется раскошелиться

12:26

"У меня 100% постоянные проблемы": Зеленская пожаловалась на ночные сложности

12:01

Известный украинский певец отменил гастроли в США, чтобы уйти на фронтВидео

11:43

Найти кролика за 7 секунд: необычный тест на проверку внимательности

11:39

Салат Божественное наслаждение: уникальный и забытый рецепт из 90-хВидео

11:39

Логистика РФ будет разрушена: на Донбассе "устал" важный для россиян мостФотоВидео

11:26

Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

11:18

Маск грозил сжечь Warner Bros, если она вырежет Эмбер Херд из "Аквамена 2"

11:13

Заходят в тыл россиянам: ВСУ раскрыли детали успешного прорыва на Востоке

11:02

Все из-за СССР: почему УШМ называют "болгаркой"

10:46

Умерла младшая сестра: у Даниэля Салема случилось ужасное горе в семье

10:31

"Выбились из графика": Буданов изменил свой прогноз о завершении войны

Реклама
10:25

Психологический тест по оптической иллюзии покажет, оптимист вы или пессимист

10:23

Журналист пояснил, может ли глобальная война начаться с Ближнего Востока

10:23

Удар по Черноморскому флоту: ВСУ подтвердили подрыв корабля "Павел Державин"

10:02

Бои не утихают третьи сутки: подробности самого большого наступления РФ на Авдеевку

09:36

Заходили с севера: Силы обороны отразили прорыв ДРГ на Сумщине

09:32

В ГУР объяснили, велики ли шансы на начало Третьей мировой войны

09:28

"Санкции недопустимы": украинский парламент высказал безоговорочную поддержку Азербайджану

09:08

"Нас ждет битва за электроэнергию": Буданов дал неутешительный прогноз на зиму

09:07

В пачке больше воздуха, чем чипсов: почему нас "обманывают" производители

08:53

Буданов рассказал, что произошло со здоровьем Кадырова

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять