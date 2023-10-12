Начало полосы неприятностей или выдумка: что нельзя делать в пятницу 13-го

В народе есть много примет и суеверий о том, что можно и нельзя делать в пятницу 13-го.

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Что нельзя делать в пятницу 13-го / фото: ua.depositphotos.com

Пятница 13-е - день неприятностей. По крайней мере есть такие мифы и суеверия. Считается, что именно в такой день был распят Иисус Христос, поэтому всегда надо быть начеку, чтобы не привлечь неприятности. Также считается, что в этот день нечистая сила и ведьмы устраивают настоящие шабаши.

Однако эзотерики убеждены, что в этот день открываются мощные энергетические потоки. Именно из-за этого дата одновременно благоприятна и опасна. Во второй половине ХХ века в поп-культуре стала популярной тема пятницы 13-го. Особенно часто ее использовали в фильмах ужасов.

Психологи и психотерапевты считают это обычной фобией, которая даже имеет свое название - параскаведекатриафобия.

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Что можно делать в пятницу 13-го

В этот день нужно обязательно мыслить позитивно. Если придерживаться этого, то этот день будет благоприятным.

В этот день нужно загадать желание. Считается, что тогда будет большой шанс, что желание исполнится.

Пятница 13-е - что нельзя делать

1. Планировать будущее.

2. Рассказывать о снах.

3. Увольняться или устраиваться на работу.

4. Вспоминать нечисть и демонов, проводить ритуалы.

5. Ходить в баню.

6. Скандалить, ссориться.

7. Думать о негативном, злиться.

8. Нельзя давать деньги в долг.

Пятница 13-е - приметы и суеверия

Если в этот день посадить цветы, то они вскоре завянут.

Если в этот день смотреть в зеркало, то можно встретиться с нечистью.

Если начать путешествие в этот день, то могут начаться неприятности.

Если дорогу перебежала черная кошка, то стоит ждать дурных вестей.

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