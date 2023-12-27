Весь год будет счастливым и здоровым: что нужно сделать 28 декабря

28 декабря церковь почитает память двадцати тысяч христианских мучеников. В IV веке святой Кирилл, который был епископом в Никодимии, тайно распространял истину веры. Однажды жрицу Домну, которая жила во дворце правителя, заинтересовалась христианством. Она пришла к Кириллу, чтобы тот ее окрестил. После этого она начала помогать бедным и нуждающимся.
Об этом узнали во дворце, Домну схватили и начали её мучить. Девушка притворила безумной, её выбросили на улицу и она решила пойти в монастырь, переодевшись в мужа. Она долгое время жила в одиночестве в пещерах. Император Максимиан захотел найти Домну и дошел до монастыря, где она раньше жила. Там как раз собралось 20 тысяч христиан на служение. Император приказал разрушить все храмы, наказывать каждого, кто верит в Иисуса. Домна узнала об этом, пришла к императору и он казнил её.
Что можно делать 28 декабря
- В этот день стоит готовить и подавать на стол мясные продукты.
- В этот день всей семьей стоит загадать одно желание. Предки верили, что оно обязательно сбудется.
- В этот день стоит сделать какое-то совместное дело всей семьей. После этого весь год будет счастливым и здоровым.
Что нельзя делать 28 декабря
1. Нельзя 28 декабря находиться в этот день в одиночестве. Иначе вы будете рисковать провести весь год вдали от дома и близких.
2. Нельзя 28 декабря брать деньги или продукты взаймы. Иначе вы долго не сможете отдать свои долги и выпутаться из финансового кризиса.
3. Нельзя 28 декабря шить или вязать. Вы можете запутать свою судьбу.
Приметы 28 декабря
- Если в этот день метель, то лето будет дождливым.
- Если воробьи громко чирикают, то скоро будет потепление.
- Если вороны летают в небе, то скоро будет снегопад.
- Если собака лежит на снегу, то скоро будет метель.
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