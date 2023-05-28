Зачем 29 мая обязательно варили гречку и манку: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 29 мая. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 29 мая / pixabay

29 мая церковь почитает память преподобного Феодора. В народе этот день был связан с предстоящим периодом свадеб. Говорят, что почти все приметы и запреты этого дня так или иначе связаны с этим периодом.

Верили, что если начать подготовку к свадьбе 29 мая, то брак будет счастливым и крепким.

Что можно делать 29 мая

Особое внимание необходимо уделить домовому, который весь год защищает вас от всяких бед и неприятностей. Нужно было сварить ему кашу и поставить ее в уголок.

Обязательно на стол хозяйки подают кашу, пшенную, ячневую, гречневую или манную.

Обязательно 29 мая в доме нужно было убрать. Чистота и порядок будет весь год окружать вас.

Что нельзя делать 29 мая

Нельзя, чтобы свадебный наряд для невесты в этот день покупала мать жениха иначе будут постоянные ссоры между свекровью и невесткой. Нельзя, чтобы свадебные туфли невеста покупали чужие. Нельзя обручальные кольца брать у родных, даже если они прожили в счастливом браке. Нельзя 29 мая работать в огороде. Верили, что земля перестанет давать урожай. Нельзя 29 мая оставлять в тарелках еду, нужно доесть все. В крайнем случае отдать любимому питомцу.

Приметы на 29 мая

Если кучевые облака идут быстро и в одном направлении с тучами, то к ясной и сухой погоде.

Если бабочки не летают, то к ненастью.

Если гром прогремел в этот весенний день, то ждать хорошего урожая зерна.

Если жаркий день, то к теплому лету.

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