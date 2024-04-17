Зачем кладут доллар под чехол: не всем известно точное значение этой приметы

Но для того, чтобы эта примета сработала, недостаточно просто носить с собой доллар под чехлом - его еще нужно сложить определенным образом.

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Зачем кладут доллар под чехол/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Нередко можно услышать, что в кошельке стоит доллар - считается, что эта банкнота будет запускать в действие правило "деньги идут к деньгам". При этом советуют использовать купюру именно этой валюты потому, что в Украине ее не получится "случайно" потратить в магазине, оставив таким образом ваш кошелек пустовать.

Следовательно, даже если другие бумажные деньги в кошельке закончатся, эта купюра всё равно останется, и, как считается, будет притягивать к вам деньги.

Зачем кладут доллар под чехол

Но есть еще и другая похожая на эту примета, которая говорит о том, что доллар нужно носить под чехлом мобильного телефона. Такой совет кажется дельным, учитывая то, что довольно часто мы пользуемся банковскими карточками, а не наличными, чтобы платить за покупки, или же используем бесконтактные платежи с помощью своего телефона.

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Почему доллар складывают в треугольник

Однако считается, что недостаточно просто положить доллар под чехол, чтобы эта примета сработала. Нужно сложить банкноту определенным образом - она должна быть сложена в форме треугольника.

Чтобы сложить ее в треугольник, сначала банкноту нужно повернуть так, чтобы портрет Джорджа Вашингтона смотрел на вас, верх купюры был повернут в правую сторону, а низ - в левую. Далее нужно верхний левый угол согнуть к правому краю доллара и продолжать сгибать так, чтобы в конечном счете образовался треугольник с небольшим хвостиком. Этот хвостик надо завернуть внутрь треугольника.

Готовый треугольник нужно положить либо в кошелек, либо под чехол телефона, чтобы он притягивал деньги.

Смотрите видео, как правильно складывать пирамидку из банкноты:

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