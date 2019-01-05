Кутья из пшеницы, булгура и риса: как приготовить главное блюдо в меню на Рождество

Главред посоветовал, как приготовить кутью из пшеницы, булгура и риса / news.church.ua

На носу Сочельник (Рождественский сочельник, Святой вечер, в украинском языке — "святвечір") — это канун Рождества Христова, которое православные и греко-католики будут отмечать 7 января.

За день до Рождества заканчивается Рождественский пост, но на стол в Святвечер принято подавать постные блюда, и их должно быть 12. Количество блюд в меню на Сочельник соответствует количеству апостолов у сына Божьего Иисуса Христа.

На Святвечер нельзя есть до появления первой звезды. В меню на Рождество обязательно должны быть два блюда, которые считаются главными — блюдо кутья (сочиво, кутью на поминки называют коливо) и узвар. Именно с кутьи нужно начитать ужин в Сочельник — каждый должен попробовать хотя бы немного этого блюда.

Символизм кутьи

Главные ингредиенты кутьи — крупа, мед, мак и орехи — символичны. Зерно является символом вечной жизни и изобилия, мак и орехи символизируют богатство и плодородие, мед — символ райского блаженства и благополучия.

Считается, что кутью нужно готовить как можно более сытную и вкусную, и тогда семья соберет хороший урожай, и ее будет ждать достаток.

Секреты приготовления мака на кутью

Перед Рождеством все актуальнее вопрос, как приготовить мак на кутью, поскольку цельные зерна мака в организме не усваиваются. Перед тем, как добавлять мак в кутью, его зерна нужно растереть, чтобы они выделили молочко.

Читайте такжеПостные салаты на Святвечер и непостные салаты на Рождество: лучшие рецептыДо того, как растирать мак, зерна необходимо промыть, а потом замочить в кипятке и подождать, пока они полностью не впитают жидкость (на 100 грамм мака — стакан кипятка). Поле того, как мак впитает жидкость, зерна нужно проварить несколько минут.

Когда мак проварится, слейте воду, положите к зернам сахар, а потом разотрите мак — можно использовать погружной блендер, глиняную или каменную ступки или пропустить зерна через мясорубку для перца.

Главред решил посоветовать, как приготовить традиционную кутью из пшеницы, а также необычную кутью из булгура и оригинальную кутью — из риса.

Рождественское блюдо кутья, рецепты

Традиционная кутья из пшеницы

Ингредиенты для приготовления главного блюда в меню на Рождество: стакан шлифованной пшеницы, 2 стакана воды, полстакана мака, полстакана грецких орехов, 6 столовых ложек узвара, три вареных груши из узвара, щепотка соли и мед — по вкусу.

Как приготовить кутью из пшеницы

Поставьте кастрюлю с крупой на огонь, добавьте в воду щепотку соли. Когда вода закипит, уменьшите огонь и варите крупу около 20 минут. Когда зерна пшеницы будут мягкими — каша будет готова.

Помойте изюм, а потом замочите его в теплой воде на 20 минут. Орехи измельчите в среднюю крошку. Слейте с изюма лишнюю воду. Узвар вылейте в маленькую миску, добавьте в него мед и тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная заправка.

В остывшую кашу добавьте уже перетертый мак, изюм, орехи, влейте заправку и все перемешайте. Груши из узвара поставьте в миску с кашей, которую будете подавать на праздничный стол.

Необычная кутья из булгура, рецепт

Ингредиенты для приготовления кутьи из булгура: стакан булгура, 25-30 граммов сливочного масла, щепотка соли, полстакана мака, полстакана изюма, 50 граммов сушеной клюквы, полстакана грецких орехов, 20 граммов жареного арахиса, мандарин и мед — по вкусу.

Как готовить кутью из булгура

Булгур нужно промыть, а сливочное масло — растопить. Возьмите сковородку, высыпьте на нее булгур и влейте в крупу растопленное масло. Крупу нужно обжаривать на протяжении двух минут на медленном огне, постоянно ее помешивая.

После того, как обжарите булгур, пересытьте его в кастрюлю, залейте водой (вода должна быть на 1-2 пальца выше уровня крупы), всыпьте щепотку соли. Крупу нужно варить около 10 минут (приблизительно 10-12 минут).

Когда каша сварится, отбросьте ее на дуршлаг, подождите, пока стечет лишняя жидкость, а потом пересыпьте в миску. Сухофрукты помойте, замочите в теплой воде на 20 минут, а потом избавьте их от лишней жидкости.

Грецкий орех и арахис измельчите до состояния средней крошки. Перетертый мак тщательно смешайте с медом. Добавьте в булгур мак с медом, сухофрукты, орехи и все перемешайте. Очистите мандарин и украсьте его дольками кутью.

"Восточная" кутья из риса

Ингредиенты для приготовления кутьи из риса: стакан риса, щепотка соли, полстакана мака, полстакана изюма, полстакана грецкого ореха, 70 граммов миндаля, 50 граммов инжира, 50 граммов фиников, мед — по вкусу, 50 граммов сушеных киви, нарезанных слайсами.

Как приготовить кутью из риса

Рис сначала нужно промыть, потом крупу залейте стаканом воды (вода должна быть холодной). Поставьте кастрюлю с рисом на огонь, после того, как вода закипит, крупу нужно варить еще около 3 минут.

После варки откиньте рис на дуршлаг и промойте крупу холодной водой.Потом опять высыпьте рис в кастрюлю, влейте холодную воду, всыпьте щепотку соли и варите крупу до готовности. Когда рис будет готов, снова пересыпьте его в дуршлаг, подождите, пока стечет лишняя жидкость, и переложите кашу в миску.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахИзюм, инжир помойте и замочите в теплой воде. Потом помойте финики, вытащите из них косточки и порежьте финики на мелкие кубики. Инжир тоже порежьте на мелкие кубики.

Орехи измельчите в мелкую крошку, а мед тщательно смешайте с перетертым маком. Добавьте в рис мед с маком, изюм, порезанные инжир и финики, измельченные орехи и все перемешайте. Украсьте верх кутьи сушеными киви. Ранее Главред посоветовал, какие постные блюда можно приготовить на Сочельник и назвал варианты 12 блюд на Рождество. В меню на Святвечер, в частности, можно включить салаты, запеченный или вареный картофель и рыбу.