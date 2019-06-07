Фаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты

7 июня 2019, 07:42

Кабачки фаршированные недолго готовить, и не понадобится много ингредиетов.

Фаршированные кабачки — Кабачки фаршированные несложно приготовить
Кабачки фаршированные несложно приготовить / Скриншот видео с youtube.com

Из кабачков можно приготовить много разных блюд — их можно просто пожарить, сделать блинчики, а также нафаршировать и приготовить разными способами.

Главред решил выяснить, как готовить фаршированные кабачки в духовке, на сковороде и в мультиварке, и собрал вкусные и простые рецепты.

Кабачки фаршированные в духовке

Для того, чтобы приготовить фаршированные кабачки, сначала нужно сделать сам фарш. Фарш можно приготовить из разных видов мяса или из курицы/индюшки. Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления кабачков-лодочек с куриным фаршем.

Кабачки, фаршированные курицей

Ингредиенты: 

  • 3 молодых кабачка;
  • 1 куриное филе;
  • 1 помидор;
  • 1 луковица;
  • Базилик свежий (не обязательно);
  • Укроп свежий;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 70 г майонеза;
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • 100 г сыра;
  • Растительное масло для жарки.

Как готовить фаршированные кабачки-лодочки

Отрежьте хвостики кабачков. Разрежьте кабачки пополам на две равные части, возьмите чайную ложку и достаньте из половинок мякоть, чтобы получились лодочки. Мякоть не выбрасывайте.

Потом немного посолите, поперчите заготовки и смажьте их растительным маслом. Также смажьте растительным маслом противень. Выложите кабачки дном верх на противень. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте заготовки на протяжении 10 мин.

После этого приготовьте начинку — промойте филе, просушите и мелко нарежьте, налейте на сковороду немного растительного масла и обжаривайте фарш до готовности (должен подрумяниться). 

Разрежьте лук на четыре части и порежьте четверть кольцами. Обжарьте лук на том же масле, в котором жарился фарш, до золотистого цвета. Мякоть из кабачков мелко порежьте и отправьте на сковороду к луку и обжарьте до готовности — должна уйти жидкость, и масса должна начать немного поджариваться.

Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецептыНарежьте помидор мелким кубиком, мелко порубите базилик и укроп и положите ингредиенты в миску. Натрите на мелкой терке 30 г твердого сыра.

Пересыпьте в миску с порезанным помидором и зеленью куриный фарш, тертый сыр, добавьте майонез, пропустите чеснок через чеснокодавку и все перемешайте. 

Отправьте к ингредиентам остывшую обжаренную с луком мякоть из кабачков, все посолите, поперчите и перемешайте. Наполните начинкой кабачки и выложите на противень. Натрите на крупной терке 70 г твердого сыра и присыпьте фаршированные кабачки-лодочки.

Кабачки, фаршированные фаршем, в духовке нужно запекать 5-10 мин. Перед запеканием духовку нужно разогреть до температуры 180 градусов. Готовые кабачки, фаршированные курицей, можно выложить на тарелку, украшенную листьями салата, и положить сверху веточки базилика.

Фаршированные кабачки-лодочки: этапы приготовления, фото

  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков-лодочек Скриншот видео с youtube.com

Фаршированные кабачки на сковороде с фаршем из мяса и риса

Ингредиенты: 

  • 2 молодых кабачка;
  • 350-400 г мясного фарша;
  • 2 луковицы;
  • 1 яйцо;
  • 1 стакан отварного риса;
  • 1 морковь;
  • Томат — по вкусу;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Растительное масло — для жарки.

Как готовить кабачки, фаршированные мясом и рисом, на сковороде

Натрите луковицу на крупной терке. Пересыпьте рис в фарш, вбейте яйцо, всыпьте соль, перец, добавьте натертый лук и все перемешайте. Нарежьте кабачки в форме шайб такой высоты, чтобы их было удобно фаршировать.

Возьмите чайную ложку и нож и достаньте из нарезанных кабачков мякоть, чтобы получились "шайбы" с дном или без. Подготовленные кусочки кабачков нафаршируйте.

Кабачки, фаршированные мясом, выложите в глубокую сковороду или в кастрюлю, посолите, добавьте немного воды и поставьте на небольшой огонь, чтобы блюдо немного покипело. В это время приготовьте соус.

Как приготовить соус для фаршированных кабачков

Порежьте лук мелким кубиком, а морковь — натрите на крупной терке. Обжарьте лук и морковь, добавьте томат, все перемешайте, а потом положите сметану, соль и снова все перемешайте.

Потом добавьте соус в кабачки, фаршированные фаршем, равномерно распределите, почти полностью прикройте крышкой и оставьте тушиться. Блюдо готовиться около 40 минут.

Фаршированные кабачки на сковороде: этапы приготовления, фото

  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков на сковороде Скриншот видео с youtube.com

Фаршированные кабачки в мультиварке

Ингредиенты: 

  • 4 кабачка; 
  • 500 г куриного фарша;
  • 2 столовые ложки сырого риса;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • 3 столовые ложки томатного соуса;
  • Соль, перец — по вкусу.

Как приготовить фаршированные кабачки в мультиварке

Нарежьте кабачки, чтобы получились "бочечки". Потом очистите середину кабачков от мякоти. И подготовьте фарш — посолите, поперчите, добавьте рис и все перемешайте. После этого начините фаршем подготовленные кабачки. 

Положите в чашу мультиварки сметану, томатный соус, влейте немного воды, все перемешайте и поставьте в полученную смесь в один ряд фаршированные кабачки с фаршем.Читайте такжеТушеная капуста: самые аппетитные рецепты

Залейте кабачки водой, чтобы жидкость почти полностью их покрыла. Кабачки фаршированные немного присолите сверху и поперчите. Закройте крышку мультиварки и готовьте кабачки, фаршированные фаршем, на режиме "Тушение" 40 мин. 

Фаршированные кабачки в мультиварке: этапы приготовления, фото

  • Этапы приготовления фаршированных кабачков в мультиварке Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков в мультиварке Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков в мультиварке Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков в мультиварке Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления фаршированных кабачков в мультиварке Скриншот видео с youtube.com

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