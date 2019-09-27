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Обалденный салат Цезарь: рецепт с курицей и сухариками и помидорами

27 сентября 2019, 07:15

Цезарь - салат, который может украсить стол во время любого праздника.

Салат Цезарь достаточно просто готовится
Салат Цезарь достаточно просто готовится / Скриншот

Еще не перешагнут экватор осени, а уже возрастает интерес к традиционной зимней теме - рецепты на Новый год 2019, и все чаще поднимаются вопросы относительно того, что готовить на праздничный стол, и не только новогодний.

Одним из самых простых и вкусных праздничных блюд является салат Цезарь - классический рецепт этого салата легко воплотить в жизнь, а сам салат не стыдно поставить в центр стола.

Главред узнал обалденный и простой классический рецепт этого блюда и решил на пальцах объяснить, как его воплотить в жизнь.

Цезарь салат, рецепт классический

Салат Цезарь, ингредиенты:

  • Половина багета;
  • Несколько ложек оливкового масла - для приготовления сухариков и филе;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • 250 граммов куриного филе;
  • 150 г помидоров черри;
  • 1 яйцо;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 100 мл оливкового масла;
  • 1 чайная ложка неострой горчицы;
  • 0,5 чайной ложки вустерского соуса;
  • 2 филе анчоусов;
  • 50 г сыра пармезан;
  • Салат ромен.

Как приготовить салат Цезарь классический

Нарежьте багет нетонкими ломтика и порежьте купным кубиком. Приготовьте сухарики - разогрейте сковороду на среднем огне, влейте несколько ложек оливкового масла (оно должно покрыть поверхность сковороды), всыпьте порезанный багет и увеличьте огонь. Периодически помешивайте нарезанный багет.

Чтобы салат Цезарь с курицей и сухариками получил более насыщенный вкус - подрумяненные кубики из багета нужно немного посолить. Сухарик должны быть хорошо подрумяненными.

Приступите к приготовлению филе - курицу нужно промыть под проточной водой и просушить бумажными полотенцами, чтобы не было лишней влаги. Влейте на сковороду немного оливкового масла. Когда сковорода разогреется - положите филе, обжаривайте с обеих сторон до появления золотистой корочки и доведите до готовности.

Разрежьте филе в самом толстом месте, если оно будет белого цвета, - значит уже готово. Главное - не пересушить курицу. Салат Цезарь дома может получиться не хуже, чем в ресторане, если правильно приготовить филе. Филе нужно посолить и поперчить в конце жарки.

Салат Цезарь - соус

Классический салат Цезарь, рецепт которого вы пытаетесь воплотить в жизнь дома, нельзя представить без правильной заправки. Главное спокойствие - ее просто готовить.

Положите яйцо в емкость, залейте крутым кипятком, чтобы продезинфицировать поверхность, продержите на протяжении 1 минуты. После этого слейте кипяток и залейте яйцо ледяной водой.

Вбейте яйцо в чашу блендера, положите туда же чеснок, влейте лимонный сок, 100 мл оливкового масла, добавьте горчицу, вустерский соус, анчоусы и все тщательно взбейте блендером. Таким образом почти готов салат Цезарь - заправка является его ключевым ингредиентом.

Салат Цезарь, рецепт простой: как сформировать блюдо

Уложите на большую плоскую тарелку тщательно помытый и просушенный салат ромен. Порежьте курицу ломтиками, помидоры черри - разрежьте напополам, все аккуратно положите на тарелку, а сверху уложите сухарики.

Натрите на мелкой терке сыр пармезан и посыпьте им салат Цезарь с сухариками. Отрежьте очень тонкие кусочки пармезана и тоже уложите их на салат. Потом полейте блюдо соусом.

Салат Цезарь, рецепт с курицей и сухариками и помидорами - фото этапов приготовления

  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот
  • Салат Цезарь достаточно просто готовится Скриншот

Салат Цезарь, видео

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