Обалденный салат Цезарь: рецепт с курицей и сухариками и помидорами

Цезарь - салат, который может украсить стол во время любого праздника.
Еще не перешагнут экватор осени, а уже возрастает интерес к традиционной зимней теме - рецепты на Новый год 2019, и все чаще поднимаются вопросы относительно того, что готовить на праздничный стол, и не только новогодний.
Одним из самых простых и вкусных праздничных блюд является салат Цезарь - классический рецепт этого салата легко воплотить в жизнь, а сам салат не стыдно поставить в центр стола.
Главред узнал обалденный и простой классический рецепт этого блюда и решил на пальцах объяснить, как его воплотить в жизнь.
Цезарь салат, рецепт классический
Салат Цезарь, ингредиенты:
- Половина багета;
- Несколько ложек оливкового масла - для приготовления сухариков и филе;
- Соль, перец - по вкусу;
- 250 граммов куриного филе;
- 150 г помидоров черри;
- 1 яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 100 мл оливкового масла;
- 1 чайная ложка неострой горчицы;
- 0,5 чайной ложки вустерского соуса;
- 2 филе анчоусов;
- 50 г сыра пармезан;
- Салат ромен.
Как приготовить салат Цезарь классический
Нарежьте багет нетонкими ломтика и порежьте купным кубиком. Приготовьте сухарики - разогрейте сковороду на среднем огне, влейте несколько ложек оливкового масла (оно должно покрыть поверхность сковороды), всыпьте порезанный багет и увеличьте огонь. Периодически помешивайте нарезанный багет.
Чтобы салат Цезарь с курицей и сухариками получил более насыщенный вкус - подрумяненные кубики из багета нужно немного посолить. Сухарик должны быть хорошо подрумяненными.
Приступите к приготовлению филе - курицу нужно промыть под проточной водой и просушить бумажными полотенцами, чтобы не было лишней влаги. Влейте на сковороду немного оливкового масла. Когда сковорода разогреется - положите филе, обжаривайте с обеих сторон до появления золотистой корочки и доведите до готовности.
Разрежьте филе в самом толстом месте, если оно будет белого цвета, - значит уже готово. Главное - не пересушить курицу. Салат Цезарь дома может получиться не хуже, чем в ресторане, если правильно приготовить филе. Филе нужно посолить и поперчить в конце жарки.
Салат Цезарь - соус
Классический салат Цезарь, рецепт которого вы пытаетесь воплотить в жизнь дома, нельзя представить без правильной заправки. Главное спокойствие - ее просто готовить.
Положите яйцо в емкость, залейте крутым кипятком, чтобы продезинфицировать поверхность, продержите на протяжении 1 минуты. После этого слейте кипяток и залейте яйцо ледяной водой.
Вбейте яйцо в чашу блендера, положите туда же чеснок, влейте лимонный сок, 100 мл оливкового масла, добавьте горчицу, вустерский соус, анчоусы и все тщательно взбейте блендером. Таким образом почти готов салат Цезарь - заправка является его ключевым ингредиентом.
Салат Цезарь, рецепт простой: как сформировать блюдо
Уложите на большую плоскую тарелку тщательно помытый и просушенный салат ромен. Порежьте курицу ломтиками, помидоры черри - разрежьте напополам, все аккуратно положите на тарелку, а сверху уложите сухарики.
Натрите на мелкой терке сыр пармезан и посыпьте им салат Цезарь с сухариками. Отрежьте очень тонкие кусочки пармезана и тоже уложите их на салат. Потом полейте блюдо соусом.
Салат Цезарь, рецепт с курицей и сухариками и помидорами - фото этапов приготовления
Салат Цезарь, видео