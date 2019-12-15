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Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020

15 декабря 2019, 10:57

В салаты на Новый год 2020 можно добавить продукты, которые любит Крыса.

Приготовить новогодние салаты 2020 без майонеза - не проблема - Салаты на Новый год 2020
Приготовить новогодние салаты без майонеза - не проблема / УНИАН

Символ года 2020 - Белая Металлическая Крыса - и считается, чтобы ее "умаслить", на новогоднем столе обязательно должны быть крупы, зерно, орехи, мясо (кроме говядины), рыба, сыр (без резкого запаха) и фрукты.

Главред решил, найти красивенные и вкусные салаты на Новый год, в которые входят продукты, которые стоит использовать для приготовления праздничных блюд. 

Простые салаты, рецепты праздничные

Вкусные салаты на Новый год 2020 - рыбный, мясной и фруктовый

Рыбный салат на Новый год 2020

Ингредиенты: 

  • Семга соленая - 400 г;
  • Твердый сыр - 200 г;
  • Картофель отварной - 3 штуки;
  • Яйца, сваренные вкрутую, - 3 штуки; 
  • Яблоки - 3 штуки;
  • Лук - 3 штуки;
  • Майонез - 300 г;
  • Растительное масло;
  • Красная икра - 150 г (для украшения салата).

Новогодние салаты: как приготовить праздничный салат с семгой

Приготовить вкусные салаты на Новый год без майонеза - не проблема - Салаты на Новый год 2020
Приготовить вкусные салаты на Новый год без майонеза - не проблема / instagram.com/sh_recept

Для салата понадобится лук, обжаренный на растительном масле до золотистости - нарежьте его полукольцами и выполните эту простую операцию.

Отварной картофель, сыр и яблоки натрите на крупной терке. Разделите яйца на белки и желтки и тоже натрите, но не смешивайте белки с желтками. С семгой все проще - просто нарежьте ее небольшими прямоугольниками. 

Приступите к формированию салата на Новый год 2020 - все продукты по очереди нужно выложить слоями, каждый слой смажьте майонезом.

  • Первый слой - половина натертого картофеля;
  • Второй слой - нарезанная семга и обжаренный лук;
  • Третий слой - натертые яблоки;
  • Четвертый слой - половина натертого сыра и оставшаяся часть натертого картофеля;
  • Пятый слой - натертый яичный белок;
  • Шестой слой - натертые яичные белки и оставшаяся часть натертого сыра. Последний слой тоже смажьте майонезом.

Сформированный салат на Новый год 2020 нужно отправить в прохладное место на три часа, чтобы он пропитался. Украсьте блюдо перед подачей - красиво уложите кусочки семги и красную икру, можно добавить мелко нарезанный зеленый лук.

Праздничные салаты: мясной салат для новогоднего стола - Сосновые шишки

Ингредиенты:

  • Куриная грудка - 1 штука (можно взять филе индейки);
  • Отваренный картофель - 3-4 штуки;
  • Лук - 1 штука;
  • Яйца, сваренные вкрутую, - 5 штук;
  • Консервированная кукуруза - полбанки;
  • Плавленый сыр с кремовой консистенцией - около 100 г;
  • Ветки розмарина или укропа и миндаль для украшения.

Новогодние салаты 2020: как приготовить салат Сосновые шишки

Приготовить вкусные салаты на Новый год без майонеза - не проблема - Салаты на Новый год 2020
Приготовить праздничные салаты без майонеза - не проблема / instagram.com/missnatali17

Порежьте филе мелкими кусочками и обжарьте до готовности со специями, которые любите. Отваренные яйца и картошку мелко нарежьте. Также мелко нарежьте лук, а потом - ошпарьте кипятком.

Когда подготовите ингредиенты - делайте блюдо в форме шишки. Первый слой - нарезанный картофель, второй слой - курица и лук, третий слой - кукуруза, четвертый слой - яйца. Смажьте майонезом каждый слой.

Дайте салату пропитаться, а потом намажьте на "шишки" плавленый сыр, вставьте миндаль, добавьте зелень и подавайте блюдо.

Вкусные салаты на Новый год 2020: фруктовый салат для праздничного стола

Ингредиенты:

  • 100 г орехов;
  • 2 апельсина;
  • 2 банана;
  • 2 яблока;
  • 2 груши;
  • 1 ананас; 
  • Йогурт.

Простые салаты на Новый год: как приготовить фруктовый салат

Салаты, рецепты праздничные на Новый год 2020 без майонеза - не проблема - Салаты на Новый год 2020
Приготовить вкусные салаты на Новый год 2020 без майонеза - не проблема / instagram.com/mozzarella.eda

Обжарьте орехи и подробите. Аккуратно разрежьте ананас пополам, достаньте мякоть и нарежьте ее небольшими кубиками. Апельсины, бананы, яблоки и груши тоже нарежьте кубиком.

Подождите, пока из половинок ананаса выделится сок. Потом размажьте по стенкам ананасов йогурт и всыпьте нарезанные фрукты. Салат можно украсить кусочком киви, зеленью и вишенкой.

На Новый год можно приготовить салаты без майонеза. И в рыбном, и в мясном салате вместо майонеза можно использовать греческий йогурт. Также есть соусы, которые называют заменителями майонеза, - они менее жирные, и купить их можно почти в любом магазине, как и йогурт.

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