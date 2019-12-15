Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020

В салаты на Новый год 2020 можно добавить продукты, которые любит Крыса.
Символ года 2020 - Белая Металлическая Крыса - и считается, чтобы ее "умаслить", на новогоднем столе обязательно должны быть крупы, зерно, орехи, мясо (кроме говядины), рыба, сыр (без резкого запаха) и фрукты.
Главред решил, найти красивенные и вкусные салаты на Новый год, в которые входят продукты, которые стоит использовать для приготовления праздничных блюд.
Простые салаты, рецепты праздничные
Вкусные салаты на Новый год 2020 - рыбный, мясной и фруктовый
Рыбный салат на Новый год 2020
Ингредиенты:
- Семга соленая - 400 г;
- Твердый сыр - 200 г;
- Картофель отварной - 3 штуки;
- Яйца, сваренные вкрутую, - 3 штуки;
- Яблоки - 3 штуки;
- Лук - 3 штуки;
- Майонез - 300 г;
- Растительное масло;
- Красная икра - 150 г (для украшения салата).
Новогодние салаты: как приготовить праздничный салат с семгой
Для салата понадобится лук, обжаренный на растительном масле до золотистости - нарежьте его полукольцами и выполните эту простую операцию.
Отварной картофель, сыр и яблоки натрите на крупной терке. Разделите яйца на белки и желтки и тоже натрите, но не смешивайте белки с желтками. С семгой все проще - просто нарежьте ее небольшими прямоугольниками.
Приступите к формированию салата на Новый год 2020 - все продукты по очереди нужно выложить слоями, каждый слой смажьте майонезом.
- Первый слой - половина натертого картофеля;
- Второй слой - нарезанная семга и обжаренный лук;
- Третий слой - натертые яблоки;
- Четвертый слой - половина натертого сыра и оставшаяся часть натертого картофеля;
- Пятый слой - натертый яичный белок;
- Шестой слой - натертые яичные белки и оставшаяся часть натертого сыра. Последний слой тоже смажьте майонезом.
Сформированный салат на Новый год 2020 нужно отправить в прохладное место на три часа, чтобы он пропитался. Украсьте блюдо перед подачей - красиво уложите кусочки семги и красную икру, можно добавить мелко нарезанный зеленый лук.
Праздничные салаты: мясной салат для новогоднего стола - Сосновые шишки
Ингредиенты:
- Куриная грудка - 1 штука (можно взять филе индейки);
- Отваренный картофель - 3-4 штуки;
- Лук - 1 штука;
- Яйца, сваренные вкрутую, - 5 штук;
- Консервированная кукуруза - полбанки;
- Плавленый сыр с кремовой консистенцией - около 100 г;
- Ветки розмарина или укропа и миндаль для украшения.
Новогодние салаты 2020: как приготовить салат Сосновые шишки
Порежьте филе мелкими кусочками и обжарьте до готовности со специями, которые любите. Отваренные яйца и картошку мелко нарежьте. Также мелко нарежьте лук, а потом - ошпарьте кипятком.
Когда подготовите ингредиенты - делайте блюдо в форме шишки. Первый слой - нарезанный картофель, второй слой - курица и лук, третий слой - кукуруза, четвертый слой - яйца. Смажьте майонезом каждый слой.
Дайте салату пропитаться, а потом намажьте на "шишки" плавленый сыр, вставьте миндаль, добавьте зелень и подавайте блюдо.
Вкусные салаты на Новый год 2020: фруктовый салат для праздничного стола
Ингредиенты:
- 100 г орехов;
- 2 апельсина;
- 2 банана;
- 2 яблока;
- 2 груши;
- 1 ананас;
- Йогурт.
Простые салаты на Новый год: как приготовить фруктовый салат
Обжарьте орехи и подробите. Аккуратно разрежьте ананас пополам, достаньте мякоть и нарежьте ее небольшими кубиками. Апельсины, бананы, яблоки и груши тоже нарежьте кубиком.
Подождите, пока из половинок ананаса выделится сок. Потом размажьте по стенкам ананасов йогурт и всыпьте нарезанные фрукты. Салат можно украсить кусочком киви, зеленью и вишенкой.
На Новый год можно приготовить салаты без майонеза. И в рыбном, и в мясном салате вместо майонеза можно использовать греческий йогурт. Также есть соусы, которые называют заменителями майонеза, - они менее жирные, и купить их можно почти в любом магазине, как и йогурт.