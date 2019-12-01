Как варить раков: главные правила и простой рецепт

Раков нужно варить в пересоленной воде / УНИАН

Мало кто знает, как правильно варить раков - раки до сих пор считаются деликатесом, хотя купить их теперь не составит особого труда, да и стоят они не так уж и дорого - не обязательно покупать очень крупных раков, можно взять и маленьких, они стоят дешевле.

Поскольку купить раки в Киеве и в других крупных городах, например, во Львове или в Кривом Роге не составит труда, главред решил объяснить, как варить раков вкусно, и привести главные правила их приготовления.

Вареные раки, рецепт простой и простые главные правила

Как варить раков - сколько соли

Чтобы раки были солеными, но не пересоленными нужно знать простую формулу - берите на 1 литр воды 2 столовые ложки соли с маленькой горкой. Вода должна быть откровенно пересоленной.

Как варить раков - с укропом

При варке раков нужно использовать сухой или свежий укроп. При использовании для варки 2 литров воды нужно добавлять 1 столовую ложку сухого укропа или от одного до трех пучков укропа (размер пучка - как на борщ).

Сколько варить раков

После того, как вы выльете воду в кастрюлю, добавьте соль и укроп, подождите момента закипания жидкости. Когда вода закипит - отправьте в нее раков и накройте крышкой. Потом нужно подождать, пока раки закипят и проварить на сильном огне еще 10 минут.

Периодически опускайте раки в жидкость, чтобы они равномерно впитали в себя соль и аромат укропа. Через 10 минут достаньте раки и подавайте к столу. Чтобы сварить раков к пиву - смело можете пользоваться именно этим рецептом.