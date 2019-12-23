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Кальмары: как выбрать, варить и приготовить вкуснейший салат - пошаговый рецепт

23 декабря 2019, 07:51

Кальмары - вкусный и полезный диетический продукт, он хорош во многих блюдах.

Кальмары
Кальмары - рецепт приготовления моллюска очень прост/ Фото pixaby

Кальмары – низкокалорийный и очень полезный продукт, из которого можно приготовить огромное количество разных блюд – закуски, салаты, супы.  Способы приготовления кальмаров тоже разнообразны – их можно варить, жарить на гриле и во фритюре, тушить с овощами. Главред разобрался, как выбрать, сварить и вкусно приготовить кальмары.

Как выбрать кальмары: важные рекомендации

На полках магазинов чаще всего можно встретить замороженные тушки, кольца и филе кальмаров. Рекомендуется покупать неочищенные кальмары, так как производитель использует специальный раствор, чтобы снять шкурку с моллюска, что делает продукт не очень безопасным для употребления.

Еще один важный нюанс: если тушка кальмара очищена, это означает, что ее уже размораживали хотя бы один раз, а значит там уже начали размножаться бактерии.  О частой разморозке и повторной заморозке продукта свидетельствует и тот факт, что кальмары слиплись между собой. К слову, этому процессу частой разморозке/заморозке подвергаются филе и кольца, поэтому лучше всего покупать тушки.

Мясо кальмара должно быть белого или кремового цвета, пленка – от розового до серо-фиолетового.

Кальмары
Кальмары / Фото pixaby

Как чистить кальмары

Сначала кальмары нужно разморозить. После - очистить их от внутренностей и своеобразного хребта, который на вид похож на прозрачную пластиковую соломинку. Чтобы шкурка с кальмара хорошо снималась, ее лучше обдать кипятком. В этом случае снять ее удастся без каких-либо приспособлений – просто руками.

Как правильно варить кальмары

Чтобы сварить кальмары, сначала нужно приготовить рассол. Для этого в кастрюлю залейте 1-1,5 л воды, добавьте 2-3 ст. л. соли, 2-3 лавровых листа, смесь перцев.  Чем больше специй, тем лучше – так морепродукты смогут хорошо пропитаться.

Важный вопрос, сколько варить кальмары. Ведь если морепродукты переварить, то они станут очень жесткими на вкус.

Итак, рассол должен прокипеть около пяти минут, потом в него ровно на две минуты нужно закинуть очищенные тушки кальмаров. Вареные кальмары положить на тарелку для остывания.  

Вкуснейший праздничный салат из кальмаров - рецепт

Кальмары можно приготовить разными способами. Этот моллюск хорош в салатах, как  заправка к макаронам, из него можно приготовить запеканку, а также обжаривать в кляре или фаршировать начинкой. Естественно, проще и быстрее всего приготовить салат с кальмарами.

На две порции понадобится:

  • 1-2 тушки кальмара;
  • 100 г крабовых палочек;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. красной икры;
  • 3-5 оливок без косточки;
  • 1 ст. л. майонеза;
  • чеснок – по вкусу;
  • соль – по вкусу.

Кальмары – рецепт салата пошаговый 

1. Кальмары нужно отварить в соленой воде, потом охладить. Яйца отварить вкрутую. С крабовых палочек снять обертки.

2. Кальмары нарежьте соломкой.

3. Крабовые палочки порежьте вдоль, а потом поперек небольшими кусочками.

4. Яйца порубите кубиками.

5. Оливки без косточек порежьте колечками. Можно использовать как черные, так и зеленые.

6. Сложите все ингредиенты в салатник. Добавьте треть дольки чеснока – он нужен для аромата. Заправьте салат майонезом.

салат
Cалат c  кальмарами / Фото Instagram

Напомним, ранее Главред разобрался, как в домашних условиях приготовить маринованные шампиньоны

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