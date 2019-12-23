Кулинарный эксперт описал идеальный новогодний стол

На идеальном новогоднем столе должно быть одно главное блюдо, полагает Евгений Клопотенко / Главред

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко описал идеальный новогодний стол - по его словам, на праздничном столе, в частности, должно быть одно главное блюдо, которое всех объединяет.

На новогоднем столе должно быть много мелких закусок, рассказал эксперт в интервью УНИАН.

По мнению Клопотенко, десерты не нужны на любом праздничном столе, но можно подать легкий десерт, например, мусс.

"...Чтобы поесть и ничего на утро не осталось, достаточно восемьсот-девятьсот граммов пищи. Но это, конечно, для кого-то трагедия… если хотите, чтобы что-то осталось, готовьте полтора килограмма на человека…", - заявил эксперт.

Ранее Главред посоветовал, что приготовить на Новый год 2020 - составил обалденное праздничное меню. На новогодний стол можно подать рыбные, мясные, сырные новогодние закуски, кролика, запеченного в сметане, и мясо по-французски.