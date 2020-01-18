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Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на Водохреща

18 января 2020, 17:59

На Водохреща 2020 можна приготувати кутю з рисом і яблуками.

Голодна кутя 2020 буде красивішою, якщо її чимось прикрасити - Голодна кутя з рису
Голодну кутю на Водохреще 2020 можна прикрасити фруктами та сухофруктами / instagram.com/marina_enns

В суботу, 18 січня, - свято - перед Водохрещем буде другий Святвечір 2020, під час святкування якого на столі має бути символічна страва - голодна кутя.

Традиційно кутю готують з перловки, але цю страву можна приготувати з рису. Главред вирішив пояснили, як готується  найсмачніша голодна кутя з рису.

Голодна кутя: рецепт найсмачнішої куті з рисом

Інгредієнти, необхідні для приготування головної страви на Святвечір 2020:

  • Рис;
  • Вода;
  • Родзинки;
  • Яблука;
  • Мед;
  • Лимонний сік;
  • Кондитерська цукрова посипка.

Як готується найсмачніша голодна кутя на Водохреще 2020: правила приготування рису

Візьміть ємність, я кій будете варити рис, покладіть зерна та залийте їх водою у пропорції 1:2. Доведіть рис до кипіння на сильному вогні, потім зробіть маленький вогонь і варіть протягом 5-7 хвилин. Потім зніміть рис з плити і залиште його настоятись протягом близько 20 хвилин. Промийте рис холодною водою. 

Як готується голодна кутя на Водохреща: приготування заправки

Мед, який кристалізувався, підігрійте на водяній бані. Родзинки залийте теплою водою і дайте їм набухнути. Влийте в рис мед, додайте просушені родзинки і відправте кутю в ємність, в якій голодна кутя 2020 буде подаватись на стіл.

Поріжте яблука кубиками і присипте ними страву. Потім збризніть яблука лимонним соком, щоб вони не почорніли. Готову кутю можна прикрасити різними кондитерськими цукровими посипками, фруктами і сухофруктами.

Голодна кутя 2020 буде красивішою, якщо її чимось прикрасити - Голодна кутя з рису
Голодну кутю на Водохреща 2020 можна прикрасити фруктами та сухофруктами / instagram.com/sonya_sok

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