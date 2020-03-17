Лакомые сырники в духовке, классические и без привычных компонентов: рецепты

Вкусные пышные сырники готовятся без муки.
Лакомые сырники из творога можно приготовить не только с мукой, да и жарить их не обязательно. Десерт можно сделать с манкой, без муки и даже без яиц и довести до готовности в духовке.
Блюдо без муки получается не только вкусным, но и пышным и творожным.
Главред решил объяснить, как готовятся вкусные и простые сырники классические, без муки (с манкой), без яиц, и как приготовить это блюдо в духовке.
Вкусные и простые сырники – рецепт №1
Как готовятся классические сырники
Ингредиенты:
- Творог (достаточно сухой) – 0,5 кг;
- 1 яйцо;
- 50 г муки в тесто на сырники и 100 г муки для формирования десерта;
- 1 пачка ванильного сахара;
- Половина столовой ложки сахара;
- Растительное масло для обжаривания сырников.
Простой и вкусный десерт – как приготовить сырники из творога классические
Вбейте яйцо в творог и все смешайте, потом добавьте остальные ингредиенты и сделайте массу однородной. Намочите ложку, наберите тесто, присыпьте поверхность мукой и сформируйте десерт – можно использовать нож.
Разогрейте на сковороде растительное масло, уложите сформированные сырники и готовьте на маленьком огне – поджарьте с каждой стороны на протяжении 3-4 минут, должна появиться румяная корочка.
Десерт можно подавать со сметаной, с йогуртом, с вареньем/джемом, растопленным шоколадом, с медом и орехами или украсить сахарной пудрой и ягодами.
Лакомые сырники – рецепт простой №2
Как простые сырники готовятся в духовке
Ингредиенты:
- 300 г фермерского творога 9% жирности;
- 1 желток;
- 3-4 столовые ложки для теста на сырники из творога и еще немного муки для формирования десерта;
- 2 чайные ложки сахара;
- Щепотка соли;
- Разрыхлитель – на кончике ножа.
Вкусный и простой десерт – как делать сырники в духовке
Положите в творог яйцо и тщательно все перемните, а потом добавьте все ингредиенты и сделайте однородную массу. Сформируйте десерт и присыпьте мукой.
Сформированные сырники уложите на противень, застеленный пергаментом. Отправьте противень в духовку, разогретую до 190 г, и выпекайте десерт 20-25 мин. Как только какой-то сырник с одной стороны зарумянится – переворачивайте его на другую сторону.
Вкусные сырники – рецепт простой №3
Как делаются сырники без муки, но с манкой
Ингредиенты:
- 900 г творога жирностью 9%;
- 1 яйцо;
- 2-3 столовые ложки манки;
- 3 столовые ложки сахара;
- Мука для присыпки рабочей поверхности;
- Растительное масло.
Простой и вкусный десерт – как сделать сырники с манкой
Отожмите творог, он должен быть максимально сухим. Вбейте в творог яйцо, всыпьте сахар и манку и все перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
Присыпьте рабочую поверхность мукой, сформируйте толстенькие сырники на манке и поставьте в морозилку на 5-7 минут.
На сковороду налейте небольшое количество растительного масла, когда оно немного разогреется – выложите десерт. Блюдо готовится на медленном огне с обеих сторон до появления золотистой корочки.
Лакомые сырники – рецепт простой №4
Как приготовить сырники без яиц
Ингредиенты:
- 0,5 кг творога 9% жирности;
- 1 столовая ложка муки для теста и немного муки для формирования сырников;
- 2 столовые ложки сахара;
- Щепотка соли;
- Растительное масло.
Вкусный и простой десерт – как готовить сырники без яиц
Творог смешайте с сахаром, солью и мукой. Готовое тесто на десерт не должно очень сильно липнуть к рукам.
Сформируйте из теста сырники и присыпьте их мукой. Обжарьте сырники на разогретой сковороде с обеих сторон до появления золотистой корочки.