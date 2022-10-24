Аджика, от которой слюнки потекут: самый простой рецепт обалденной закуски

Рецепт превосходной аджики, который получается у любого. Пикантный вкус закуски восхитит любого.
Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку: 10 минут
Вкусная аджика для мяса, закуски или с овощами будет прекрасным дополнением к вашему столу.
Пикантная аджика получится у любой хозяйки. Чтобы не испортить аджику, готовить следует со сладкими помидорами.
Хоть такую аджику можно долго хранить в холодильнике, но она очень быстро закончится.
Пикантная аджика - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры сладкие - 1,5 кг
- Перец болгарский красный - 12 шт
- Перец чили - 7 шт
- Листья хрена
- Чеснок - 4 головки
- Соль и сахар - по 3 столовые ложки
- Уксус - 200 мл
- Укроп, петрушка
Помидоры хорошо помыть и обсушить.
Перец помыть, почистить и порезать.
Чеснок очистить от шелухи. В рецепте можно добавлять и больше чеснока, все зависит от вкуса.
В мясорубке или блендере перекрутить все ингредиенты.
Влить уксус, добавить соль и сахар.
Готовую аджику хорошо перемешать.
Перелить в банки и хранить в холодильнике.
Через сутки аджику уже можно пробовать с мясом.
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Автор: Маша Тупченко