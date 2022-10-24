Аджика, от которой слюнки потекут: самый простой рецепт обалденной закуски

Время приготовления: Время приготовления: 25 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Быстрый рецепт аджики / ua.depositphotos.com

Вкусная аджика для мяса, закуски или с овощами будет прекрасным дополнением к вашему столу.

Пикантная аджика получится у любой хозяйки. Чтобы не испортить аджику, готовить следует со сладкими помидорами.

Хоть такую аджику можно долго хранить в холодильнике, но она очень быстро закончится.

Пикантная аджика - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры сладкие - 1,5 кг

Перец болгарский красный - 12 шт

Перец чили - 7 шт

Листья хрена

Чеснок - 4 головки

Соль и сахар - по 3 столовые ложки

Уксус - 200 мл

Укроп, петрушка

Помидоры хорошо помыть и обсушить.

Перец помыть, почистить и порезать.

Чеснок очистить от шелухи. В рецепте можно добавлять и больше чеснока, все зависит от вкуса.

В мясорубке или блендере перекрутить все ингредиенты.

Влить уксус, добавить соль и сахар.

Готовую аджику хорошо перемешать.

Перелить в банки и хранить в холодильнике.

Через сутки аджику уже можно пробовать с мясом.

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