Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернет

Любимым и безупречным продуктов каждой семьи в Украине является сало. Из сала можно приготовить удивительные закуски, о которых никто даже не догадывался.
Настоящее королевское блюдо получится у всех, если правильно его приготовить. Даже тем, кто не любит сало, закуска припадет по душе.
Чеснок в рецепте придаст безумный вкус и пикантный запах.
Намазка из сала - рецепт
Вам понадобится:
- Сало - до 300 гр
- Чеснок - 2 дольки
- Соль, перец
- Багет для гренок
Сало почистить, убрать шкурку и измельчить.
Сало на закуску можно измельчить в блендере или мясорубке.
Чеснок почистить, натереть на мелкой терке или продавить через пресс.
Сало смешать с чесноком, добавь немного перца.
Далее солим и хорошо перемешиваем закуску из сала.
Багет порезать кусочками, подсушить на сковороде и сделать намазку из сала.
Такое сало можно хранить в холодильнике 7 дней.
Запеченное сало на бутерброды - рецепт
Вам понадобится:
- Сало - 400 гр
- Соль
- Чеснок
- Гвоздика
Кусочек сала выбираем красивый, без порезов и желательно плотный.
Хорошо помыть сало, шкурку очищаем.
Сало полностью просушить салфетками.
Сделать небольшие надрезы и положить по половинке зубчика чеснока.
Натереть сало солью и перцем. Можно использовать любимые специи.
Переложить сало в фольгу, добавить пару штук гвоздики и плотно завернуть.
Духовку разогреть до 180 градусов и запекать сало на бутерброды 25-40 минут.
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