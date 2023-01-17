Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернет

Что приготовить из сала быстро и вкусно. Рецепт вкуснейшей намазки из сала на хлеб.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Кухня Кухня Украинская

Намазка из сала рецепт / ua.depositphotos.com

Любимым и безупречным продуктов каждой семьи в Украине является сало. Из сала можно приготовить удивительные закуски, о которых никто даже не догадывался.

Настоящее королевское блюдо получится у всех, если правильно его приготовить. Даже тем, кто не любит сало, закуска припадет по душе.

Чеснок в рецепте придаст безумный вкус и пикантный запах.

Намазка из сала - рецепт

Вам понадобится:

Сало - до 300 гр

Чеснок - 2 дольки

Соль, перец

Багет для гренок

Сало почистить, убрать шкурку и измельчить.

Сало на закуску можно измельчить в блендере или мясорубке.

Чеснок почистить, натереть на мелкой терке или продавить через пресс.

Сало смешать с чесноком, добавь немного перца.

Далее солим и хорошо перемешиваем закуску из сала.

Багет порезать кусочками, подсушить на сковороде и сделать намазку из сала.

Такое сало можно хранить в холодильнике 7 дней.

Запеченное сало на бутерброды - рецепт

Что приготовить из сала рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Сало - 400 гр

Соль

Чеснок

Гвоздика

Кусочек сала выбираем красивый, без порезов и желательно плотный.

Хорошо помыть сало, шкурку очищаем.

Сало полностью просушить салфетками.

Сделать небольшие надрезы и положить по половинке зубчика чеснока.

Натереть сало солью и перцем. Можно использовать любимые специи.

Переложить сало в фольгу, добавить пару штук гвоздики и плотно завернуть.

Духовку разогреть до 180 градусов и запекать сало на бутерброды 25-40 минут.

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