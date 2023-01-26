Мужчины будут в восторге от них: роскошный рецепт картофельных блинчиков на Масленицу 2023

Как приготовить вкусно блинчики, чтобы все обомлели. Рецепт картофельных блинов очень простой.

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Интернациональная

Блинчики на Масленицу из картошки рецепт / ua.depositphotos.com

Готовимся к Масленице правильно. В 2023 год "блинная" неделя начинается 20 февраля. Это время вкусный и сытных блюд из блинчиков.

Такие блины точно понравятся вашему мужчины. Восхитительно вкусные картофельные блинчики по секретному рецепту.

Так готовили наши бабушки, и передали этот рецепт блинчиков через поколения.

Картофельные блинчики на Масленицу 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 4 шт

Молоко - 200 мл

Мука - 10-12 столовых ложек

Чеснок - по вкусу

Зелень

Зеленый лук

Яйца - 3 шт

Соль

Картошку моем, чистим и разрезаем на 4 части.

Отварить картошку до готовности в подсоленной воде.

Воду немного слить и сделать крем-пюре. Желательно для картошки использовать блендер, а не давилку.

Чеснок по вкусу натереть на мелкой терке, яйца взбить венчиком и добавить к картошке.

Молоко должно быть теплым, вливаем аккуратно к картошке.

Зелень и зеленый лук мелко порезать, муку просеять и посолить.

Все смешать с картошкой, чтобы не было комочков.

Оставить тесто на картофельные блинчики на 15-25 минут.

Сковороду для блинов хорошо разогреть. Картофельные блины жарить на растительном или сливочном масле.

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