Мужчины будут в восторге от них: роскошный рецепт картофельных блинчиков на Масленицу 2023

Готовимся к Масленице правильно. В 2023 год "блинная" неделя начинается 20 февраля. Это время вкусный и сытных блюд из блинчиков.
Такие блины точно понравятся вашему мужчины. Восхитительно вкусные картофельные блинчики по секретному рецепту.
Так готовили наши бабушки, и передали этот рецепт блинчиков через поколения.
Картофельные блинчики на Масленицу 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 4 шт
- Молоко - 200 мл
- Мука - 10-12 столовых ложек
- Чеснок - по вкусу
- Зелень
- Зеленый лук
- Яйца - 3 шт
- Соль
Картошку моем, чистим и разрезаем на 4 части.
Отварить картошку до готовности в подсоленной воде.
Воду немного слить и сделать крем-пюре. Желательно для картошки использовать блендер, а не давилку.
Чеснок по вкусу натереть на мелкой терке, яйца взбить венчиком и добавить к картошке.
Молоко должно быть теплым, вливаем аккуратно к картошке.
Зелень и зеленый лук мелко порезать, муку просеять и посолить.
Все смешать с картошкой, чтобы не было комочков.
Оставить тесто на картофельные блинчики на 15-25 минут.
Сковороду для блинов хорошо разогреть. Картофельные блины жарить на растительном или сливочном масле.
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