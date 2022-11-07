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Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубой

7 ноября 2022, 14:59

Готовить закуску на Новый год 2023 всего 5 минут. Невероятные лодочки из авокадо с креветками.

Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 6 порции
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Закуска на Новый год лодочки из авокадо рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2023 нужно встречать сытным столом и вкусными закусками. В год Кролика должны преобладать на праздничном столе мясные блюда, но от рыбных отказываться не стоит.

Главред расскажет рецепт вкуснейшей закуски на Новый год, которую полюбят все. Этот рецепт удивительной закуски заменит традиционный салат Селедка под шубой.

Вкусная закуска на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Авокадо - 2-3 шт
  • Креветки или красная рыба - 100 гр
  • Помидоры - 2 шт
  • Соль, перец, лимонный сок

Авокадо помыть и разрезать на две части.

Косточку удалить. С помощью ложки достать мякоть авокадо.

Делать это стоит аккуратно, чтобы не повредить лодочки.

Авокадо порезать кубиками или размять вилкой.

Помидоры помыть и порезать мелкими кубиками.

Креветки можно обжарить на сливочном масле.

Смешать помидор, авокадо, креветки.

Закуску хорошо посолить, сбрызнуть лимонным соком.

Переложить все в лодочки из кожуры авокадо и подавать охлажденными к столу.

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