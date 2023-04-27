Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минут

Простые, вкусные и хрустящие трубочки из лаваша на сковороде. Удивительный рецепт на скорую руку.
Трубочки из лаваша можно готовить с различными начинками. Главред расскажет вам 2 рецепта закуски из лаваша на скорую руку.
Трубочки из лаваша с сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Яйца - 3 шт
- Зеленый лук
- Сметана или греческий йогурт
Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и натереть на крупной терке.
Измельчить зеленый лук и добавить к яйцам.
Сыр натереть на мелкой терке.
Соединить яйца, сыр, лук.
Посолить начинку и добавить 2 столовые ложки сметаны или греческого йогурта.
Лаваш порезать на небольшие полоски.
Столовой ложкой переложить начинку для трубочек из лаваша.
Трубочки аккуратно сворачиваем.
На сухой сковороде обжариваем с двух сторон трубочки из лаваша и подаем хрустящими к столу.
Румяные трубочки из лаваша с начинкой из картошки - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 3 шт
- Твердый сыр - 120 гр
- Уроп, петрушка
- Чеснок - по вкусу
- Соль
- Кунжут для посыпки
Картошку почистить, порезать и отварить в подсоленной воде.
Сделать картофельное пюре, добавить немного сливочного масла.
Зелень помыть и измельчить.
Сыр натереть на крупной терке.
Добавить зелень и сыр в пюре, хорошо перемешать начинку на трубочки.
Лаваш порезать тонкими полосочками.
Добавляем начинку и сворачиваем трубочки.
Духовку разогреть до 200 градусов.
Переложить трубочки в форму для запекания, предварительно застелив пергаментной бумагой.
Трубочки смазать оливковым маслом и посыпать кунжутом.
Румяные трубочки из лаваша в духовке готовить 10 минут.
Смотрите видео, как приготовить рулет из лаваша.
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