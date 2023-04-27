Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минут

Готовим вкуснейшие трубочки из лаваша с простой начинкой. Восхитительный рецепт за 2 минуты.

https://glavred.info/recipes/appetizer/oni-prosto-narashvat-bezumnye-trubochki-iz-lavasha-recept-za-5-minut-10466332.html Ссылка скопирована

Трубочки из лаваша рецепт / instagram/recepti_onelove

Простые, вкусные и хрустящие трубочки из лаваша на сковороде. Удивительный рецепт на скорую руку.

Трубочки из лаваша можно готовить с различными начинками. Главред расскажет вам 2 рецепта закуски из лаваша на скорую руку.

Трубочки из лаваша с сыром - рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Лаваш - 1 шт

Сыр твердый - 100 гр

Яйца - 3 шт

Зеленый лук

Сметана или греческий йогурт

Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Измельчить зеленый лук и добавить к яйцам.

Сыр натереть на мелкой терке.

Соединить яйца, сыр, лук.

Как делать трубочку из лаваша / скриншот youtube

Посолить начинку и добавить 2 столовые ложки сметаны или греческого йогурта.

Лаваш порезать на небольшие полоски.

Столовой ложкой переложить начинку для трубочек из лаваша.

Трубочки аккуратно сворачиваем.

Трубочки с сыром из лаваша / скриншот youtube

На сухой сковороде обжариваем с двух сторон трубочки из лаваша и подаем хрустящими к столу.

Румяные трубочки из лаваша с начинкой из картошки - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 3 шт

Твердый сыр - 120 гр

Уроп, петрушка

Чеснок - по вкусу

Соль

Кунжут для посыпки

Картошку почистить, порезать и отварить в подсоленной воде.

Сделать картофельное пюре, добавить немного сливочного масла.

Зелень помыть и измельчить.

Сыр натереть на крупной терке.

Добавить зелень и сыр в пюре, хорошо перемешать начинку на трубочки.

Лаваш порезать тонкими полосочками.

Добавляем начинку и сворачиваем трубочки.

Духовку разогреть до 200 градусов.

Вкусные хрустящие трубочки / Скриншот youtube

Переложить трубочки в форму для запекания, предварительно застелив пергаментной бумагой.

Трубочки смазать оливковым маслом и посыпать кунжутом.

Румяные трубочки из лаваша в духовке готовить 10 минут.

Смотрите видео, как приготовить рулет из лаваша.

Читайте также: