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Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минут

Мария Тупик
27 апреля 2023, 17:19 обновлено 27 апреля, 17:28
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Готовим вкуснейшие трубочки из лаваша с простой начинкой. Восхитительный рецепт за 2 минуты.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня интернациональная
трубочки из лаваша рецепт
Трубочки из лаваша рецепт / instagram/recepti_onelove

Простые, вкусные и хрустящие трубочки из лаваша на сковороде. Удивительный рецепт на скорую руку.

Трубочки из лаваша можно готовить с различными начинками. Главред расскажет вам 2 рецепта закуски из лаваша на скорую руку.

Трубочки из лаваша с сыром - рецепт

Вам понадобится:

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  • Лаваш - 1 шт
  • Сыр твердый - 100 гр
  • Яйца - 3 шт
  • Зеленый лук
  • Сметана или греческий йогурт

Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Измельчить зеленый лук и добавить к яйцам.

Сыр натереть на мелкой терке.

Соединить яйца, сыр, лук.

Как делать трубочку из лаваша
Как делать трубочку из лаваша / скриншот youtube

Посолить начинку и добавить 2 столовые ложки сметаны или греческого йогурта.

Лаваш порезать на небольшие полоски.

Столовой ложкой переложить начинку для трубочек из лаваша.

Трубочки аккуратно сворачиваем.

Трубочки с сыром из лаваша
Трубочки с сыром из лаваша / скриншот youtube

На сухой сковороде обжариваем с двух сторон трубочки из лаваша и подаем хрустящими к столу.

Румяные трубочки из лаваша с начинкой из картошки - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 3 шт
  • Твердый сыр - 120 гр
  • Уроп, петрушка
  • Чеснок - по вкусу
  • Соль
  • Кунжут для посыпки

Картошку почистить, порезать и отварить в подсоленной воде.

Сделать картофельное пюре, добавить немного сливочного масла.

Зелень помыть и измельчить.

Сыр натереть на крупной терке.

Добавить зелень и сыр в пюре, хорошо перемешать начинку на трубочки.

Лаваш порезать тонкими полосочками.

Добавляем начинку и сворачиваем трубочки.

Духовку разогреть до 200 градусов.

Вкусные хрустящие трубочки
Вкусные хрустящие трубочки / Скриншот youtube

Переложить трубочки в форму для запекания, предварительно застелив пергаментной бумагой.

Трубочки смазать оливковым маслом и посыпать кунжутом.

Румяные трубочки из лаваша в духовке готовить 10 минут.

Смотрите видео, как приготовить рулет из лаваша.

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