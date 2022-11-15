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Роскошные тарталетки на Новый год 2023: рецепт сумасшедшей закуски, которую сметают со стола

15 ноября 2022, 15:00

Рецепт бесподобной закуски на Новый год 2023. Кролик точно оценит непревзойденный вкус тарталеток.

Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Европейская
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Тарталетки на Новый год рецепт / goodfon.ru

Новогоднее меню каждая хозяйка старается продумывать заранее. Плотные блюда, салаты с майонезом и запеченное мясо всегда стоит на праздничном столе.

А вот рецепты закусок стоит придумать заранее. Главред расскажет невероятно вкусный рецепт тарталеток с обалденной начинкой.

Простое блюдо, которое может получиться у любого. Восторг на Новый год 2023 получат все.

Тарталетки на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

  • Черный хлеб - 250 гр
  • Сливочное масло - 100 гр
  • Яйца - 1 шт
  • Авокадо - 1 шт
  • Сыр Филадельфия
  • Селедка - 1 упаковка
  • Огурец - 2 шт (свежий или соленый)
  • Зелень

Хлеб желательно брать уже черствый. Порезать небольшими кубиками и измельчить блендером в мелкую крошку.

Вбить в хлеб одно яйцо, влить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.

Разогреть духовку до 180 градусов.

В железные формы для кексов красиво уложите полученную смесь и выпекайте тарталетки 12-18 минут. Важно, духовку в это время не открывать, чтобы тарталетки не сгорели.

Пока тарталетки готовятся. Сливочный сыр смешать с огурцом. Огурцы можно брать свежие или соленые, все зависит от вашего вкуса.

Селедку можно купить готовую, уже без косточек в масле.

Измельчить вилкой авокадо и добавить к сыру.

Селедку порезать небольшими кубиками и свешать всю начинку.

Тарталетки немного остудить и достать из формы.

В каждую тарталетку отправить столовую ложку начинки и украсить зеленью.

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