Роскошные тарталетки на Новый год 2023: рецепт сумасшедшей закуски, которую сметают со стола

Рецепт бесподобной закуски на Новый год 2023. Кролик точно оценит непревзойденный вкус тарталеток.
Новогоднее меню каждая хозяйка старается продумывать заранее. Плотные блюда, салаты с майонезом и запеченное мясо всегда стоит на праздничном столе.
А вот рецепты закусок стоит придумать заранее. Главред расскажет невероятно вкусный рецепт тарталеток с обалденной начинкой.
Простое блюдо, которое может получиться у любого. Восторг на Новый год 2023 получат все.
Тарталетки на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Черный хлеб - 250 гр
- Сливочное масло - 100 гр
- Яйца - 1 шт
- Авокадо - 1 шт
- Сыр Филадельфия
- Селедка - 1 упаковка
- Огурец - 2 шт (свежий или соленый)
- Зелень
Хлеб желательно брать уже черствый. Порезать небольшими кубиками и измельчить блендером в мелкую крошку.
Вбить в хлеб одно яйцо, влить растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
Разогреть духовку до 180 градусов.
В железные формы для кексов красиво уложите полученную смесь и выпекайте тарталетки 12-18 минут. Важно, духовку в это время не открывать, чтобы тарталетки не сгорели.
Пока тарталетки готовятся. Сливочный сыр смешать с огурцом. Огурцы можно брать свежие или соленые, все зависит от вашего вкуса.
Селедку можно купить готовую, уже без косточек в масле.
Измельчить вилкой авокадо и добавить к сыру.
Селедку порезать небольшими кубиками и свешать всю начинку.
Тарталетки немного остудить и достать из формы.
В каждую тарталетку отправить столовую ложку начинки и украсить зеленью.
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