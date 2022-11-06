Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанах

Время приготовления: Время приготовления: 6 часов минут Время на подготовку: Время на подготовку: 20 минут Порции Порции 8-10 порции

Холодец на Новый год рецепт / ua.depositphotos.com

Готовимся к Новому году 2023 заранее. Главред расскажет удивительный рецепт холодной закуски на праздничный стол.

Год Кролика стоит встречать с обильными мясными закусками, и холодец прекрасно будет сочетаться с основными горячими блюдами.

Правильный холодец нужно готовить долго, и не всегда есть столько времени. Этот рецепт холодца понравится любой хозяйке, ведь возиться долго с ним не стоит.

Как готовить холодец - рецепт

Вам понадобится:

Лопатка говядины - 1,2 кг

Голени - 1 кг

Кастрюля на 5 литров воды

Морковка - 6 шт

Лук - 2 шт

Перец

Лавровый лист

Соль

Укроп, петрушка

Кастрюлю помыть и набрать 5 литров воды для холодца.

Мясо вымыть, удалить всю грязь и пленку.

Переложите мясо в кастрюлю и варите 30 минут.

Снять пенку с бульона для холодца, мясо хорошо промыть, бульон процедить.

Почистить лук и зелень, опустить в кастрюлю к мясу и далее продолжать варить холодец.

Морковку почистить, порезать и отправить также к мясу.

Вода должна полностью покрывать мясо и овощи.

Продолжать варить холодец на Новый год 2023 5 часов на мелком огне.

За пол часа до готовности добавить лавровый лист, соль, перец.

Достать мясо, остудить и разобрать на мелкие кусочки.

В это время бульон не выключаем, а даем потомиться. В этом заключается секрет вкусного холодца.

Чтобы холодец получился красивым, советуем разливать его в силиконовые формы. Подача будет оригинальной, как в ресторане.

В каждую форму разложить мясо, сверху разложить украшения - морковку, зелень.

Заливаем холодец бульоном, и даем остыть при комнатной температуре.

Далее отправляем холодец в холодильник и наслаждаемся вкуснейшей закуской на Новый год 2023.

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