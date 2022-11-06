Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанах

Готовим вкусный холодец на Новый год 2023. Превосходно простой рецепт, который получится у каждого.
Готовимся к Новому году 2023 заранее. Главред расскажет удивительный рецепт холодной закуски на праздничный стол.
Год Кролика стоит встречать с обильными мясными закусками, и холодец прекрасно будет сочетаться с основными горячими блюдами.
Правильный холодец нужно готовить долго, и не всегда есть столько времени. Этот рецепт холодца понравится любой хозяйке, ведь возиться долго с ним не стоит.
Как готовить холодец - рецепт
Вам понадобится:
- Лопатка говядины - 1,2 кг
- Голени - 1 кг
- Кастрюля на 5 литров воды
- Морковка - 6 шт
- Лук - 2 шт
- Перец
- Лавровый лист
- Соль
- Укроп, петрушка
Кастрюлю помыть и набрать 5 литров воды для холодца.
Мясо вымыть, удалить всю грязь и пленку.
Переложите мясо в кастрюлю и варите 30 минут.
Снять пенку с бульона для холодца, мясо хорошо промыть, бульон процедить.
Почистить лук и зелень, опустить в кастрюлю к мясу и далее продолжать варить холодец.
Морковку почистить, порезать и отправить также к мясу.
Вода должна полностью покрывать мясо и овощи.
Продолжать варить холодец на Новый год 2023 5 часов на мелком огне.
За пол часа до готовности добавить лавровый лист, соль, перец.
Достать мясо, остудить и разобрать на мелкие кусочки.
В это время бульон не выключаем, а даем потомиться. В этом заключается секрет вкусного холодца.
Чтобы холодец получился красивым, советуем разливать его в силиконовые формы. Подача будет оригинальной, как в ресторане.
В каждую форму разложить мясо, сверху разложить украшения - морковку, зелень.
Заливаем холодец бульоном, и даем остыть при комнатной температуре.
Далее отправляем холодец в холодильник и наслаждаемся вкуснейшей закуской на Новый год 2023.
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