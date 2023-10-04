Ты забудешь навсегда о картошке-фри: рецепт жареных картофельных палочек за 20 минут

Это блюдо можно подавать как к пиву, так и на стол, в качестве самостоятельной закуски.

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Картофельные палочки в кляре / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (dadlidir.az)

Картофель фри и по-селянськи очень простое блюдо, которое подают везде. Чтобы разнообразить закуски на столе, приготовьте жареные картофельные палочки в кляре.

Картофельные палочки из пюре на сковороде - рецепт

Ингредиенты:

картофель 4-5 шт;

кукурузный крахмал - 100 г;

соль, перец, куркума и любые приправы на ваш вкус.

Приготовление: Картофель почистить, порезать на мелкие кусочки, отварить. Слить воду и истолочь картофелемялкой. Посолить, поперчить, добавить куркуму и другие специи. Добавить кукурузный крохмал и снова потолочь. Выложить картофельную массу на лист пергамента, распределить по нему. Сверху растелить еще один пергаментный лист и раскатать. Раскатаную картофельную масу нарезать на кусочки (как на видео) и бросить в разогретое на сковороде подсолнечное масло.

видео дня

Смотрите, как приготовить жареные картофельные палочки:

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