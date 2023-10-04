Ты забудешь навсегда о картошке-фри: рецепт жареных картофельных палочек за 20 минут

Это блюдо можно подавать как к пиву, так и на стол, в качестве самостоятельной закуски.
Время приготовления: 20 минут
Кухня Интернациональная
Картофель фри и по-селянськи очень простое блюдо, которое подают везде. Чтобы разнообразить закуски на столе, приготовьте жареные картофельные палочки в кляре.
Картофельные палочки из пюре на сковороде - рецепт
Ингредиенты:
- картофель 4-5 шт;
- кукурузный крахмал - 100 г;
- соль, перец, куркума и любые приправы на ваш вкус.
Приготовление: Картофель почистить, порезать на мелкие кусочки, отварить. Слить воду и истолочь картофелемялкой. Посолить, поперчить, добавить куркуму и другие специи. Добавить кукурузный крохмал и снова потолочь. Выложить картофельную массу на лист пергамента, распределить по нему. Сверху растелить еще один пергаментный лист и раскатать. Раскатаную картофельную масу нарезать на кусочки (как на видео) и бросить в разогретое на сковороде подсолнечное масло.
видео дня
Смотрите, как приготовить жареные картофельные палочки:
@dadlidir.az "Qızardılmış kartof çubuqları" mmm dadlıdır????? Kartof 4-5 ədəd Qarğıdalı nişastası 100 q Duz,istiot,sarıkök Zövqə görə istənilən ədviyyatlar qatmaq olar? "Жареные картофельные палочки" ммм это очень вкусно????? Картофель 4-5 шт Кукурузный крахмал 100 гр Соль,перец,куркума и любые приправы на ваш вкус? #картофель#рецептыза5минут#kartof#tiktokfoodie#foodbloggers#fypシ#fyp#kesfetteyiz#рецептынакаждыйдень♬ оригинальный звук - Dadlidir.az
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