Такую картошку в духовке должна уметь каждая хозяйка: новый рецепт объеденья в панировке

Рассказываем, как запечь картошку в духовке, но не классическим, а более оригинальным и очень вкусным способом.

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Печеная картошка в духовке по-деревенски / коллаж Главред, фото скриншот

Любая хозяйка знает, что простой запеченной картошкой удивить гостей не получится. Если же вы приготовите ее по нашему рецепту, гости даже и не поймут, в чем секрет такого вкусного гарнира.

Хрустящая картошка в духовке - рецепт

Ингредиенты:

Картофель - 1,5 кг

Масло - 100-110 мл

Мука - 2 ч. л.

Панировочные сухари - 3-4 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Чеснок - 3 зубчика

Приправа для картофеля - 1 ч. л.

Копченая паприка - 2 ч. л.

Приготовление: Картофель вымыть, очистить и нарезать ломтиками. Переложить ее в кастрюлю, залить кипятком и проварить 3-4 минуты. Воду сливаем, к картофелю добавляем масло, натертый чеснок, соль, перец, специи для картофеля, копченую паприку и панировочные сухари. Перемешать, добавить 2 чайные ложки муки и снова перемешать.

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Картофель перекладываем на противень и ставим в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.

Смотрите видео, как запечь картошку в духовке, чтобы не была сухая:

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