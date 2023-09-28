Такую картошку в духовке должна уметь каждая хозяйка: новый рецепт объеденья в панировке

Рассказываем, как запечь картошку в духовке, но не классическим, а более оригинальным и очень вкусным способом.
Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку: 5 минут
Кухня Интернациональная
Любая хозяйка знает, что простой запеченной картошкой удивить гостей не получится. Если же вы приготовите ее по нашему рецепту, гости даже и не поймут, в чем секрет такого вкусного гарнира.
Хрустящая картошка в духовке - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель - 1,5 кг
- Масло - 100-110 мл
- Мука - 2 ч. л.
- Панировочные сухари - 3-4 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Чеснок - 3 зубчика
- Приправа для картофеля - 1 ч. л.
- Копченая паприка - 2 ч. л.
Приготовление: Картофель вымыть, очистить и нарезать ломтиками. Переложить ее в кастрюлю, залить кипятком и проварить 3-4 минуты. Воду сливаем, к картофелю добавляем масло, натертый чеснок, соль, перец, специи для картофеля, копченую паприку и панировочные сухари. Перемешать, добавить 2 чайные ложки муки и снова перемешать.
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Картофель перекладываем на противень и ставим в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.
Смотрите видео, как запечь картошку в духовке, чтобы не была сухая:
@zhuravlina_cooking Так вкусно картофель вы еще не готовили? Інгредієнти️Ингредиенты: ✔️Картофель-1,5 кг ✔️Масло-100-110 мл ✔️Мука-2 ч. л. ✔️ Панировочные сухари-3-4 ст. л. ✔️ Соль-1 ч. л. ✔️ Чеснок-3 зубчика ✔️ приправы для картофеля - 1 ч. л. ✔️ Копченая паприка-2 ч. л. #рецепт#картофель#Украина#фри# картофелепоселянские# рецепты#on#fyp# лайфхак# на украинском# украинскийтикток#кушанье#вкусно#готовимовдома# укртикток♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依
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