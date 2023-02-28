Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минут

Вкуснее постной пиццы на сковороде и не найти. Простой рецепт пиццы с грибами, который сможет приготовить даже ребенок.
Чтобы Великий пост разнообразить вкусным и постным меню, предлагаем приготовить пиццу по нашему рецепту.
Для начинки можно добавить кукурузу, огурцы, фасоль.
Постная пицца из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш для пиццы - 2 шт
- Грибы
- Помидор
- Чеснок
- Зелень
- Томатная паста или томатный соус
- Лук салатный
Лаваш в магазине можно купить любой. Сейчас продается специальный лаваш для пиццы на сковороде.
Грибы для пиццы помыть, почистить и порезать тонкими пластинками.
Чеснок почистить и раздавить ножом.
Обжарить на сковороде шампиньоны и добавить чеснок.
Пока обжариваются грибы, лаваш смазать томатным соусом.
Зелень помыть и обсушить, переложить на лаваш.
Можно выбирать рукколу, укроп, листья салата.
Помидор помыть, порезать кружками и переложить на лаваш.
Добавить обжаренные грибы с чесноком и лук.
Лаваш переложить на сковороду, накрыть крышкой и обжарить до золотистости, примерно 5 минут.
Можно сразу приготовить две постные пиццы с грибами в духовке.
Выпекать такую пиццу при 180 градусов 12 минут.
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