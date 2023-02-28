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Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минут

28 февраля 2023, 17:44
Попробуйте приготовить восхитительно вкусную простую пиццу. Рецепт удивительно вкусной пиццы с грибами.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
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Пицца с грибами из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Вкуснее постной пиццы на сковороде и не найти. Простой рецепт пиццы с грибами, который сможет приготовить даже ребенок.

Чтобы Великий пост разнообразить вкусным и постным меню, предлагаем приготовить пиццу по нашему рецепту.

Для начинки можно добавить кукурузу, огурцы, фасоль.

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Постная пицца из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

  • Лаваш для пиццы - 2 шт
  • Грибы
  • Помидор
  • Чеснок
  • Зелень
  • Томатная паста или томатный соус
  • Лук салатный

Лаваш в магазине можно купить любой. Сейчас продается специальный лаваш для пиццы на сковороде.

Грибы для пиццы помыть, почистить и порезать тонкими пластинками.

Чеснок почистить и раздавить ножом.

Обжарить на сковороде шампиньоны и добавить чеснок.

Пока обжариваются грибы, лаваш смазать томатным соусом.

Зелень помыть и обсушить, переложить на лаваш.

Можно выбирать рукколу, укроп, листья салата.

Помидор помыть, порезать кружками и переложить на лаваш.

Добавить обжаренные грибы с чесноком и лук.

Лаваш переложить на сковороду, накрыть крышкой и обжарить до золотистости, примерно 5 минут.

Можно сразу приготовить две постные пиццы с грибами в духовке.

Выпекать такую пиццу при 180 градусов 12 минут.

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