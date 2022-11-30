Вкуснее ничего не придумать: 2 супер простых рецепта из крабовых палочек на Новый год 2023

Время приготовления: Время приготовления: 12 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Порции Порции 8-10 порции

Рецепт закуски с крабовыми палочками на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Готовимся к Новому году заранее. Невероятно вкусные закуски из крабовых палочек для всей семьи.

Простые и нежные трубочки из крабовых палочек с яйцом превосходно дополнят новогодний стол.

А рецепт закусочных шариков из крабовых палочек точно станет удачным рецептом в год Кролика.

Рулетики из лаваша с крабовыми палочками - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 2 листа

Крабовые палочки - 1 упаковка

Яйца - 2 шт

Сыр твердый - 100 гр

Сметана или майонез

Чеснок - 1 зубчик по вкусу

Яйца отварить в кипящей воде до 10 минут.

Остудить, почистить и измельчить.

Мелко порезать крабовые палочки. Можно натереть на мелкой терке.

Сыр натереть на терке или измельчить в чаше блендера.

Сушеную зелень смешать с крабовыми палочками, яйцом, сыром.

Посолите по вкусу и добавьте чеснок.

Лаваш порезать длинными и небольшими полочками.

1 столовую ложку выложить на лаваш и свернуть все в трубочку.

Можно обжарить крабовые трубочки в лаваше на сухой сковороде или в кляре.

Смешать яйцо с солью, опустить трубочки из лаваша в яйцо и обжаривать до золотистой корочки.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками рецепт / ua.depositphotos.com

Закуска из крабовых палочек на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

Крабовые палочки - 1 упаковка (220 гр)

Кукуруза сладкая - 1 банка

Сыр твердый

Пармезан

Чеснок

Майонез

Сыр натереть на крупной терке.

Банку кукурузы аккуратно открыть, слить жидкость и смешать с сыром.

Чеснок мелко потереть на терке и добавить к сыру и кукурузе.

Крабовые палочки мелко измельчить, смешать с остальными ингредиентами.

Добавить 1 ложку майонеза. Все хорошо перемешать.

Сформировать руками шарики и выложить на тарелку.

Посыпать все тертым Пармезаном и дать настояться в холодильнике 30 минут.

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