Вкуснее ничего не придумать: 2 супер простых рецепта из крабовых палочек на Новый год 2023

Закуска из крабовых палочек на Новый год. Быстрые рецепты с яйцом и сыром для праздничного стола.
Готовимся к Новому году заранее. Невероятно вкусные закуски из крабовых палочек для всей семьи.
Простые и нежные трубочки из крабовых палочек с яйцом превосходно дополнят новогодний стол.
А рецепт закусочных шариков из крабовых палочек точно станет удачным рецептом в год Кролика.
Рулетики из лаваша с крабовыми палочками - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 2 листа
- Крабовые палочки - 1 упаковка
- Яйца - 2 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Сметана или майонез
- Чеснок - 1 зубчик по вкусу
Яйца отварить в кипящей воде до 10 минут.
Остудить, почистить и измельчить.
Мелко порезать крабовые палочки. Можно натереть на мелкой терке.
Сыр натереть на терке или измельчить в чаше блендера.
Сушеную зелень смешать с крабовыми палочками, яйцом, сыром.
Посолите по вкусу и добавьте чеснок.
Лаваш порезать длинными и небольшими полочками.
1 столовую ложку выложить на лаваш и свернуть все в трубочку.
Можно обжарить крабовые трубочки в лаваше на сухой сковороде или в кляре.
Смешать яйцо с солью, опустить трубочки из лаваша в яйцо и обжаривать до золотистой корочки.
Закуска из крабовых палочек на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 1 упаковка (220 гр)
- Кукуруза сладкая - 1 банка
- Сыр твердый
- Пармезан
- Чеснок
- Майонез
Сыр натереть на крупной терке.
Банку кукурузы аккуратно открыть, слить жидкость и смешать с сыром.
Чеснок мелко потереть на терке и добавить к сыру и кукурузе.
Крабовые палочки мелко измельчить, смешать с остальными ингредиентами.
Добавить 1 ложку майонеза. Все хорошо перемешать.
Сформировать руками шарики и выложить на тарелку.
Посыпать все тертым Пармезаном и дать настояться в холодильнике 30 минут.
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