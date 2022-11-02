Восхитительный пирог из лаваша за 100 гривен: бюджетный и быстрый рецепт сытного блюда

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут Порции Порции 7-8 порции

Бюджетный пирог с сыром и лавашом рецепт / ua.depositphotos.com

Решили удивить своих близких вкусным блюдом, но не охота стоять долго у плиты, тогда рецепт превосходного пирога из лаваша точно подойдет.

Вкусная сырная начинка с луком и яйцом придаст невероятный вкус.

Для такого пирога не нужно тесто. Лаваш прекрасно подойдет к такому пирогу.

Сырный пирог из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Сыр твердый - 200 гр

Творог - 200 гр

Яйца - 5 шт

Зелень

Молоко - 80 мл

Зеленый лук и укроп помыть, обсушить и мелко порезать.

Сыр натереть на крупной терке.

В миску отправить лук, сыр, творог. Добавить 1 столовую ложку растительного масла и перемешать начинку.

Молоко немного подогреть и влить к начинке.

Отдельно разбить 5 яиц и немного взбить. Посолить и поперчить по вкусу.

Лаваш порезать небольшими квадратиками, переложить в чашу к яйцам и перемешать.

Форму для пирога смазать сливочным или растительным маслом.

Влить яичную смесь с лавашом, добавить всю сырную начинку с зеленью.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать рваный пирог из лаваша 30 минут.

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