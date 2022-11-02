Восхитительный пирог из лаваша за 100 гривен: бюджетный и быстрый рецепт сытного блюда

Сытный и превосходно вкусный сырный пирог из лаваша готовить очень просто.
Решили удивить своих близких вкусным блюдом, но не охота стоять долго у плиты, тогда рецепт превосходного пирога из лаваша точно подойдет.
Вкусная сырная начинка с луком и яйцом придаст невероятный вкус.
Для такого пирога не нужно тесто. Лаваш прекрасно подойдет к такому пирогу.
Сырный пирог из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Сыр твердый - 200 гр
- Творог - 200 гр
- Яйца - 5 шт
- Зелень
- Молоко - 80 мл
Зеленый лук и укроп помыть, обсушить и мелко порезать.
Сыр натереть на крупной терке.
В миску отправить лук, сыр, творог. Добавить 1 столовую ложку растительного масла и перемешать начинку.
Молоко немного подогреть и влить к начинке.
Отдельно разбить 5 яиц и немного взбить. Посолить и поперчить по вкусу.
Лаваш порезать небольшими квадратиками, переложить в чашу к яйцам и перемешать.
Форму для пирога смазать сливочным или растительным маслом.
Влить яичную смесь с лавашом, добавить всю сырную начинку с зеленью.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать рваный пирог из лаваша 30 минут.
Читайте также:
- Бомбезная закуска за 60 гривен: необыкновенный рецепт на Новый год 2023
- Шикарные рулетики из рыбы на Новый год 2023: уникальный рецепт праздничной закуски
- Невозможно вкусный обед для всей семьи, когда дома нет света: быстрый рецепт для каждого