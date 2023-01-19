Невозможно вкусный Тирамису, как в Италии: рецепт всегда получается у всех

Секретный рецепт тирамису, который может приготовить дома любой. Безупречный рецепт настоящего итальянского десерта.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут Порции Порции 8-10 порции Кухня Кухня Итальянская

Пошаговый рецепт тирамису / ua.depositphotos.com

Безупречный рецепт тирамису, который получается у всех. Итальянцы раскрыли бесподобный секрет классический рецепт тирамису, который готовят сами.

Тирамису с маскарпоне - именно такой воздушный десерт любят во всем мире. Нежнейший вкус сливок придает мягкость, а бельгийский шоколад пикантности.

В Италии не используют какао для тирамису, его готовят именно с бельгийским шоколадом.

Рецепт тирамису - пошаговая инструкция

Вам понадобится:

Сахар - 9 столовых ложек

Кофе натуральный

Маскарпоне - 500 гр

Печенье савоярди - 400 гр

Сливки 20% - 150 мл

Какао

Черный шоколад

Яйца должны быть хорошо охлажденными, чтобы тирамису получилось воздушным.

Желтки отделить от белка и взбить 5-9 минут белки с 1 столовой ложкой сахара до густой пены.

Тирамису с маскарпоне рецепт / скриншот

Желтки взбить с сахаром и аккуратно вводим белки в желтки. Обязательно это делать силиконовой лопаткой.

Тирамису рецепт пошаговый / скриншот

Сливки смешать с Маскарпоне и сахаром до однородного состояния.

Смешиваем желтки, белки и маскарпоне и перемешиваем силиконовой лопаткой.

Тирамису со сливками и маскарпоне / скриншот

Заварить кофе, можно с сахаром. С каждой стороны по 1 секунде обмокнуть печенье на тирамису и выкладываем в красивую форму. Также в кофе можно добавить немного коньяка или ликера.

Обильно смазываем кремом, немного посыпать какао и так продолжаем, пока не закончится печенье на тирамису.

Можно сделать тирамису порционно, в пиалках или бокалах.

Натуральный черный шоколад потереть на красивой терке и посыпать Тирамису.

Отправить тирамису в холодильник минимум на 90 минут.

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