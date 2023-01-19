Невозможно вкусный Тирамису, как в Италии: рецепт всегда получается у всех

Безупречный рецепт тирамису, который получается у всех. Итальянцы раскрыли бесподобный секрет классический рецепт тирамису, который готовят сами.
Тирамису с маскарпоне - именно такой воздушный десерт любят во всем мире. Нежнейший вкус сливок придает мягкость, а бельгийский шоколад пикантности.
В Италии не используют какао для тирамису, его готовят именно с бельгийским шоколадом.
Рецепт тирамису - пошаговая инструкция
Вам понадобится:
- Сахар - 9 столовых ложек
- Кофе натуральный
- Маскарпоне - 500 гр
- Печенье савоярди - 400 гр
- Сливки 20% - 150 мл
- Какао
- Черный шоколад
Яйца должны быть хорошо охлажденными, чтобы тирамису получилось воздушным.
Желтки отделить от белка и взбить 5-9 минут белки с 1 столовой ложкой сахара до густой пены.
Желтки взбить с сахаром и аккуратно вводим белки в желтки. Обязательно это делать силиконовой лопаткой.
Сливки смешать с Маскарпоне и сахаром до однородного состояния.
Смешиваем желтки, белки и маскарпоне и перемешиваем силиконовой лопаткой.
Заварить кофе, можно с сахаром. С каждой стороны по 1 секунде обмокнуть печенье на тирамису и выкладываем в красивую форму. Также в кофе можно добавить немного коньяка или ликера.
Обильно смазываем кремом, немного посыпать какао и так продолжаем, пока не закончится печенье на тирамису.
Можно сделать тирамису порционно, в пиалках или бокалах.
Натуральный черный шоколад потереть на красивой терке и посыпать Тирамису.
Отправить тирамису в холодильник минимум на 90 минут.
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