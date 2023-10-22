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Пляцок по бабушкиному рецепту: готовим старинный галицкий маковник от известной хозяйки Лилии Цвит

Лидия Неплях
22 октября 2023, 09:02 обновлено 22 октября, 09:02
Бисквитный пляцок с маком – одна из самых простых десертных выпечок и готовится в два этапа.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Украинская
Торт маковник рецепт
Торт маковник рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Итого за столом, По своему вкусу)

Маковник – одно из самых выдающихся блюд галицкой кухни, которое часто готовят в канун Рождества. Мы же предлагаем не ждать праздника, чтобы порадовать близких невероятным блюдом к чаю. А классический и нежный рецепт, где очень много начинки, предлагает блоггер и известная украинская кухарка Лилия Цвет.

Пляцок с маком от Лилии Цвет - рецепт

Ингредиенты:

  • мак – 500 г
  • орехи – 100 г
  • сахар – 200 г
  • манка – 3 ст. л
  • масло – 150 г
  • яйца – 3 шт.

Ингредиенты на бисквит:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 120 г
  • ванильный сахар – 1 п.
  • мука – 120 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л

Приготовление: начнём с приготовления маковой начинки. Перемолоть с помощью кофемолки или купить готовый измельченный мак в магазине. Насыпьте в кастрюлю, которая не пригорает. Добавить в нее столько воды, чтобы было в таком же количестве как мак. Поставить на маленький огонь, варить, медленно помешивая, пока вода не выкипит. Важно хорошо высушить мак, чтобы испарилась вся излишняя жидкость, иначе начинка получится слишком влажной. Когда мак остынет, добавить сахар и манку, хорошо помешать. Затем добавить растопленное масло и яйца, перемешать. Добавить в массу орехи или сухофрукты.

Готовим бисквит. Белки взбиваем в пену миксером. Добавить желтки и снова взбить. В конце добавить муку, разрыхлитель и замешиваем тесто на низких оборотах миксера.

В застеленную пергаментом форму (можно взять 25*30 см) выкладываем маковую начинку. Обратите внимание на консистенцию: если слишком редко – добавьте еще манки. Сверху выложите бисквитное тесто, равномерно распределите в форме. Выпекаем маковник при температуре 170 градусов 50 минут и охлаждаем в форме. Бисквит может опуститься, но так и должно быть. Сверху смазать шоколадной глазурью. Чтобы ее приготовить, растопите шоколад и масло. Посыпьте сверху измельченными орехами. Через час после холодильника пляцок можно подавать на стол.

Смотрите, как приготовить простой пляцок с маком:

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десерт рецепты
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